Vuurwerkverbod lijkt aanstaande, nog wel wat haken en ogen

Een vuurwerkverbod is aanstaande. Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn, en ook gemeenten zijn niet tegen een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Wel eisen zij middelen om te handhaven.

Coalitiepartij NSC is voorstander van een vuurwerkverbod. Dat maakte Tweede Kamerlid Faith Bruyning vandaag bekend na de fractievergadering. Vorige week ging regeringspartij VVD ook al overstag. Net als de VVD stelt NSC wel voorwaarden aan het verbod. Een van de voorwaarden is dat het kabinet de handhaving moet versterken.

Met de steun van de partij van Pieter Omtzigt is er voldoende draagbvlak voor een initiatiefwet van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren voor een vuurwerkverbod. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het voorstel. Regeringspartijen PVV en BBB en oppositiepartij SP zijn tegen een verbod. Het standpunt van DENK staat nog niet vast, zei een woordvoerder vorige week.

Meer dan de helft van de Nederlanders is voorstander van een vuurwerkverbod (meting in november door Hart van Nederland).

Gemeenten willen kosten voor vuurwerkverbod weten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat namens hen weten dat ze naast tools om te handhaven de regels willen kunnen laten weten aan burgers. De gemeenten willen ook weten wat het ze gaat kosten om het vuurwerkverbod uit te voeren, en hoe ze die kosten vergoed krijgen. Daarnaast willen ze dat een verbod wordt afgestemd met andere landen.

🎆 Afgelopen jaarwisseling Het afsteekverbod werd afgelopen jaarwisseling in vuurwerkvrije gemeenten massaal genegeerd. Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam zei tijdens de nieuwjaarsnacht dat het „weer dezelfde tragedie als vorig jaar” was. Er vielen twee doden en meerdere gewonden. Ook werd weer vuurwerk gegooid naar politie en brandweer. Er raakten bijna driehonderd agenten gewond.

‘Effectieve handhaving niet mogelijk’

Vuurwerkimporteur Leo Groeneveld stelt in Goedemorgen Nederland op NPO 1 dat effectieve handhaving niet mogelijk is. „In Amsterdam was vorig jaar een vuurwerkverbod, maar daar is heel veel vuurwerk afgestoken. Vervolgens hoor je op 1 januari burgemeester Femke Halsema zeggen: we konden het niet aanpakken, want er was geen capaciteit. Het zou mij verbazen als de capaciteit er nu opeens is.”

Volgens Michel Bezuijen, de burgemeester van Zoetermeer, is het niet zo dat er niet genoeg capaciteit is. Hij is voorstander van het verbod. „Voor de politie is het tijdens de jaarwisseling niet te doen om onderscheid te maken tussen legaal en illegaal vuurwerk. Op het moment dat je het verbiedt, weet de politie: het mag niet. Dan kan er strakker op gehandhaafd worden.”

Burgemeesters en politiebond blij als verbod komt

Ook andere burgemeesters zijn blij dat het landelijk vuurwerkverbod er nu toch aan lijkt te komen, bleek eerder al. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma noemde het „heel mooi”. Ze wil dat de jaarwisseling weer een feest wordt voor iedereen, „zonder geweld richting hulpverleners”.

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten vindt het „goed nieuws”. Via haar woordvoerder zei ze: „Dat de VVD nu voor een verbod gaat stemmen, gaat helpen met de komst van een landelijk verbod. Wat goed nieuws is voor met name de politie en hulpverleners.”

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, is ook voor het verbod. „We moeten af van alle schade voor de samenleving, voor mens en dier, geweld tegen hulpverleners, gewonden en zelfs doden.” Burgemeester Paul Depla van Breda is het eens met de andere burgemeesters.

Ook de Nederlandse Politiebond (NPB) is blij dat een algeheel vuurwerkverbod een stap dichterbij is. „We zijn ontzettend verheugd met deze stap en het is goed dat de VVD heeft geluisterd naar politiemedewerkers”, zei NPB-voorzitter Nine Kooiman. De politiebond pleit al langer voor een algeheel verbod. „Het wordt straks makkelijker om te handhaven als je weet dat alles wat naar je gegooid wordt, illegaal is.”

Ook politiebond ACP is blij met de ontwikkeling. „Mooi dat er een verschuiving plaatsvindt in iets waar we al langer om vragen”, liet voorzitter Ramon Meijerink weten.

Vuurwerkbranche eist compensatie

De vuurwerkbranche is (uiteraard) tegen, en eist een forse compensatie van de overheid als de politiek met een algeheel vuurwerkverbod komt. Vuurwerkimporteur Leo Groeneveld zegt namens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland in Nieuwsuur dat de sector vraagt om een compensatie van 895 miljoen euro. „Dat is extreem veel geld, maar zoveel is er geïnvesteerd. En zoveel kost het als bedrijven moeten stoppen met vuurwerk.”

Volgens Groeneveld halen veel bedrijven een groot deel van de jaaromzet uit vuurwerk. „Veel bedrijven hebben hun bedrijfsvoering geënt op vuurwerkverkoop. Er zijn ook bedrijven die alleen maar vuurwerk doen. Voor hen zal het een faillissement betekenen.”

Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) zei eerder te verwachten dat importeurs en verkopers van vuurwerk in totaal 100 tot 150 miljoen euro compensatie kunnen krijgen als er voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod komt. Mocht het verbod in 2026 ingaan, dan zal maximaal 50 miljoen euro worden uitgekeerd. Bij een verbod na 2026 is geen compensatie meer nodig, omdat de overgangsperiode dan lang genoeg is voor ondernemers om hiermee om te gaan, schreef de PVV-bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

