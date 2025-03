Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit deel van de Nederlandse bevolking is ‘financieel kwetsbaar’, volgens onderzoek

Ondanks dat veel mensen hun loon zagen stijgen, is een groot deel van Nederland financieel kwetsbaar. Maar liefst 47 procent van de bevolking valt in die categorie of is zelfs financieel ongezond. Het percentage huishoudens dat financieel gezond is, steeg van 26 naar 30 procent.

Jongvolwassenen (van 18 tot 24 jaar) hebben het vooral moeilijk, blijkt uit onderzoek van Deloitte naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens.

Vrouwen vaker financieel kwetsbaar

Onder jongeren daalde het percentage financieel gezonde huishoudens van 18 naar 12 procent. Dat komt deels door tijdelijke contracten, schaarste op de woningmarkt en hoge woonlasten. De focus ligt vaak op de korte termijn en dat maakt hen kwetsbaar. Bijna de helft van de jongeren verdient minder dan modaal en ervaren financiële stress.

Wel is de financiële gezondheid van vrouwen sterk toegenomen, waardoor het verschil met mannen kleiner is. In 2024 daalde het percentage financieel ongezonde vrouwen van 32 naar 25 procent. Bij mannen zakte het van 22 naar 19 procent. Vrouwen zijn dan ook vaker financieel ongezond dan mannen: 52 tegenover 42 procent.

Rondkomen en spaargeld

In 2023 kwam 51 procent van de huishoudens (heel) makkelijk rond met hun inkomen. In 2024 steeg dat percentage naar 57 procent. Dat kan deels komen omdat 26 procent van de Nederlanders hun inkomen aanzienlijk zag stijgen. Voor 62 procent van de huishoudens gold vorig jaar dat de totale uitgaven (veel) lager waren dan het inkomen.

Ook met het sparen gaat het goed. Het lukt steeds meer mensen om maandelijks een bedrag opzij te zetten. In 2024 gold dat voor 71 procent van de huishoudens, tegenover 66 procent in 2023.

