Wanneer kan een werkgever je op staande voet ontslaan?

Op staande voet ontslagen worden is een doemscenario voor veel werknemers. Maar wanneer mag een werkgever eigenlijk zo’n drastische stap zetten?

Soms zie je een ontslag al aankomen. Een financieel expert tipte eerder hoe je je daarop kunt voorbereiden. Een ontslag op staande voet kan juist voor veel mensen als donderslag bij heldere hemel aankomen. Zo moet een Action-medewerker in Velp die ontslagen werd omdat hij een plastic tasje meenam zich in ieder geval ongetwijfeld hebben gevoeld. De rechter oordeelde dan ook dat dit ontslag onterecht was.

Redenen voor ontslag op staande voet

Een werkgever mag je echt niet zomaar op staande voet ontslaan. „Werkgevers moeten van zeer goede huize komen, wil een rechter een ontslag op staande voet in stand laten”, zegt Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand. Maar valide redenen om iemand op staande voet te ontslaan zijn er uiteraard wel. „Denk aan diefstal of geweld.”

De Rijksoverheid zegt hier het volgende over: „Redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen op het werk. Bijvoorbeeld wanneer je steelt, fraudeert, in ernstige mate niet de bekwaamheden hebt om het werk te verrichten of werk weigert zonder goede reden.”

🏢 Wat vindt werkend Nederland een reden voor ontslag? Onderzoeksbureau Multiscope deed in opdracht van SD Worx onderzoek naar gegronde redenen tot ontslag volgens Nederlanders. Op één stond frauderen met persoonlijk voordeel, gevolgd door het lekken van gevoelige bedrijfsinformatie. Overigens vindt maar 22 procent het stelen van kleine kantoorartikelen reden genoeg om het dienstverband te verbreken.

De werkgever moet die reden niet alleen kunnen bewijzen, maar ook aan een aantal andere eisen voldoen. Zo moet de werknemer weten waarom hij op staande voet is ontslagen en mag het ontslag niet worden uitgesteld.

Als er een geldige reden is voor ontslag

Bij een geldige reden voor ontslag, hoeft een werkgever het loon niet meer betalen. Ook is een werkgever geen vergoeding aan de werknemer verschuldigd. De werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering. Wel kan iemand mogelijk aanspraak maken op een bijstandsuitkering via de gemeente. Werknemers kunnen binnen twee maanden de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken, of een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter.

Werkgevers vaak de fout in

„Vaak blijkt ontslag op staande voet geen stand te houden, doordat werkgevers niet de juiste formaliteiten volgen”, zegt Besselink.

Er zijn een aantal veelvoorkomende fouten bij het geven van ontslag op staande voet, zegt Besselink. Hij noemt er drie. „Nummer één: er is geen sprake van een dringende reden of die wordt niet duidelijk geformuleerd. Nummer twee: te lang wachten met het geven of bevestigen van het ontslag op staande voet. Nummer drie: menen dat een gegeven ontslag op staande voet door werkgever, nadat werknemer protesteert en aanspraak maakt op diverse vergoedingen, eenzijdig kan worden ingetrokken.”

Gevolgen van de fout in gaan

Stel: de rechter vernietigt het ontslag op staande voet. Dan kan dat flink in de papieren lopen voor de werkgever. De werknemer heeft dan recht op onder meer loon met terugwerkende kracht en proceskosten. „Maar de werknemer kan er ook voor kiezen te berusten in het ontslag en aanspraak te maken op verschillende vergoedingen. De werknemer voert op dat punt de regie”, legt Besselink uit.

