Zo hoog is je WW-uitkering als je werkloos raakt

Je baan verliezen is nooit leuk, maar gelukkig hebben we in Nederland de WW-uitkering, waarmee je (even) wordt opgevangen als je werkeloos bent. Maar hoe hoog is die WW-uitkering en hoe lang krijg je ‘m?

Ten eerste krijg je de WW-uitkering niet als je ontslag neemt, alleen als je ontslagen wordt. Je moet dan wel verzekerd zijn tegen werkloosheid (dat is meestal het geval als je werknemer bent en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt). Ook deze eisen gelden voor een WW-uitkering:

Je verliest vijf of meer van je arbeidsuren per week, over die uren heb je geen recht op loon

Je bent direct beschikbaar voor betaald werk

Je hebt minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voor je werkloos werd

Je valt niet onder één van de uitsluitingsgronden, bijvoorbeeld als je in de gevangenis zit

Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden.

Onlangs gingen we al in op de bijstand, mensen die die uitkering ontvangen, kregen vanaf 1 juli namelijk een hoger bedrag dan daarvoor.

Hoogte van WW-uitkering

Maar hoe hoog is de WW-uitkering dan, als je ‘m krijgt? Nou, die rekensom is simpel. Het loon van de 12 maanden voordat je werkloos werd, bepaalt de hoogte van de uitkering. In de eerste twee maanden krijg je 75 procent van je vroegere loon, daarna 70 procent.

Via het UWV kun je met een rekenhulp berekenen wat de hoogte van je WW-uitkering zou zijn. We nemen dit voorbeeld: iemands eerste werkloosheidsdag valt in juli 2024, deze persoon verdiende in de afgelopen 12 maanden 3200 euro bruto per maand. De eerste twee maanden krijgt deze persoon 2400 euro bruto per maand aan WW-uitkering, daarna zakt het bedrag naar 2240 euro bruto per maand.

💶 Waar staat het voor? De WW van deze specifieke uitkering staat voor Werkloosheidswet. De uitkering is er dan ook voor bedoeld om het verlies aan inkomen tussen twee banen in, op te vangen.

Hoe lang krijg je een WW-uitkering?

Zoals gezegd krijg je twee maanden lang een hoger bedrag als WW-uitkering, daarna neemt dat iets af. De totale duur van een WW-uitkering is 24 maanden. Maar hoe lang een WW-uitkering precies duurt, hangt af van bijvoorbeeld hoe lang je in totaal hebt gewerkt in het verleden en het moment waarop je werkloos werd.

Het kan wel zo zijn dat sociale partners, werkgevers en werknemers de duur van een WW-uitkering verlengen tot maximaal 38 maanden, dat staat in je cao.

Ben je ontslagen en op zoek naar een nieuwe baan? Dan zijn Metro‘s sollicitatietips een handige om achter de hand te houden.

