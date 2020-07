Action-medewerker onterecht ontslagen na meenemen plastic tasje

Dat je geen geld moet stelen van je baas, is logisch. Maar dat een Action-medewerker zijn baan zou kwijtraken door het meenemen van een plastic tasje van 0,03 cent, daar had hij waarschijnlijk niet op gerekend. Onterecht ook, oordeelt nu de rechtbank.

De vulploegmedewerker in Velp nam in februari een plastic tasje mee. Die pakte hij bij de kassa om zijn eerder gekochte producten in te doen en mee naar huis te nemen. Hij betaalde daar alleen niet voor.

Vrijwel waardeloos plastic tasje

De kantonrechter oordeelt in de Arnhemse rechtbank dat de werknemer wel in strijd handelde met het zerotolerancebeleid van Action. Dat beleid heeft de winkelketen en betekent dat zelfs het kleinste vergrijp (hard) wordt bestraft.

Maar, zo zei de rechter: „Voor de beoordeling van het daarop volgende ontslag op staande voet moeten ook andere omstandigheden worden meegewogen.” In dit geval is de reden het meegenomen voorwerp – een vrijwel waardeloos plastic tasje – en niet het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden.

7200 euro

De man mocht kiezen of hij het ontslag wil laten vernietigen, en dus weer aan het werk mag, of een vergoeding. Hij koos voor de vergoeding en komt niet meer terug. Action moet de man een vergoeding van ruim 7200 euro betalen.

