‘Boodschappen worden duurder’? Dat valt in werkelijkheid best mee

„Alles wordt duurder”, is een kreet die je zo’n beetje om je oren vliegt. Maar dat blijkt in werkelijkheid best mee te vallen, betoogt de NOS, zeker in de supermarkt.

Vorige week schreef Metro nog over inflatie. In december steeg de inflatie naar 4,1 procent. Vooral accijnsverhogingen en de oplopende energieprijzen hakten erin.

De inflatie op consumentengoederen- en diensten bedroeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar gemiddeld 3,3 procent. Hierbij kun je denken aan voeding, kleding en schoenen, meubels, maar ook kapperbezoekjes en vakanties. Saillant: kleding was in december zelfs 0,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. Voedingsmiddelen stegen maar met 1,1 procent.

Redenen dat mensen last hebben van inflatie

Toch ervaren mensen zogenaamde ‘inflatiepijn’. Een van de redenen hiervoor is volgens de NOS de menselijke neiging om aan te nemen dat recente gebeurtenissen zich opnieuw zullen voordoen. Dat wil zeggen: als de inflatie kort geleden hoog was, denken of voelen we (onbewust) dat dit nog steeds het geval is.

Ook is inflatie een lastig begrip. Onderzoekers van de Universiteit van Groningen concludeerden dat de respondenten niet wisten hoe inflatie precies in elkaar steekt. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen letten mensen vooral op de hoogte van de prijs, en niet zozeer of iets duurder wordt.

„Dat je in de supermarkt nog steeds schrikt van hoge prijzen, komt niet doordat ze in de laatste maand veel zijn gestegen. Het komt doordat mensen de prijzen van een paar jaar geleden nog steeds als normaal beschouwen.” Daarbij is het inflatiecijfer gemiddeld, terwijl burgers een verschillend uitgavenpatroon en verschillende vaste lasten hebben.

Sommige dingen wel flink duurder

Toch komt dat ‘alles is duurder’-gevoel ook niet helemaal uit de lucht vallen. Sommige dingen zijn écht flink in prijs gestegen. Met name als je alcohol drinkt, rookt en/of huurt heb je mogelijk een financiële klap gekregen. De accijnzen op alcohol en tabak werden opgeschroefd (en niet zo’n beetje ook) en de huren stegen flink.

