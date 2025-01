Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je kunt straks 10 procent van je pensioen opnemen, maar is dat slim?

Veel mensen bouwen tijdens hun loopbaan een pensioen op. En vanaf dit jaar kun je, als je pensioen aanbreekt, ook direct 10 procent van je pensioen opnemen. Maar is het slim om dat te doen?

Het Nederlandse pensioenstelsel heeft een nieuwe inrichting. Daar valt ook de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen onder. En die wet maakt het mogelijk om vanaf 1 juli 2025 10 procent van je gehele opgebouwde pensioen op te nemen als je pensioen start. De pensioenleeftijd staat in Nederland nu op 67 jaar.

Aantal eisen om 10 procent pensioen op te nemen

Aan de bovengenoemde wet zitten wel een aantal regels verbonden. De 10 procent is namelijk het maximale wat je in één keer mag opnemen. Ook mag je ervoor kiezen om een kleiner deel op te nemen. Daarnaast is een eis dat jouw pensioen, nadat je 10 procent hebt opgenomen, meer moet zijn dan 613,52 euro bruto per jaar.

Neem je een percentage van jouw pensioen op? Dan wordt dat belast als inkomen. Daardoor kan het impact hebben op je belastingtarief of toeslagen. De optie geldt alleen voor je eigen ouderdomspensioen. Je partner of kinderen kunnen het bedrag niet opnemen als jij onverwacht komt te overlijden.

Vrij besteden of investeren

De 10 procent mag je zelf besteden of investeren. Bijvoorbeeld in een hypotheek of het aflossen van een schuld. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) concludeert dat mensen zo’n bedrag ook gebruiken om op reis te gaan, aan hun kinderen of kleinkinderen schenken of achter de hand houden als spaarpotje.

„Dat bedrag, dat klinkt natuurlijk lekker. Maar het belangrijkste is om goed stil te staan bij wat daarbij komt kijken. Wat betekent het voor de rest van je pensioen? Moet je er belasting over betalen? Worden je toeslagen lager als je het ontvangt? En hoeveel lager is je maandelijkse uitkering dat jaar? De vraag is: kan jouw situatie dat hebben?”, zegt woordvoerder Karin Radstaak van het Nibud tegen Radar.

Risico’s deel opnemen pensioen

Voor mensen met een lager inkomen kan het opnemen van de 10 procent ongunstig zijn en brengt het risico’s met zich mee. Waarom? Vanwege een lager maandelijks pensioen, hogere belasting, hogere ZVW-premie en lagere huur- en zorgtoeslag. Radstaak raadt aan om bij vragen hulp in te schakelen bij jouw werkgever, pensioenuitvoerder of pensioenfonds. „Deze kunnen je helpen met een rekenmodel. De volgende vraag is dan: wat zijn mijn uitgaven en kan ik die opvangen met het pensioen dat overblijft?”

Kun jij alsnog goed rondkomen als jouw maandelijks pensioenbedrag iets omlaag gaat of ontvang je toch al geen toeslagen, dan heeft het opnemen van 10 procent minder negatieve gevolgen.

Hoog-laagvariant

Overigens kun je ook nog kiezen voor een hoog-laagvariant binnen jouw pensioen. Dat houdt in dat je in de eerste jaren van je pensioen een hoger maandbedrag krijgt en op latere leeftijd een lager bedrag. Het totale pensioen is hetzelfde, alleen wordt het anders verdeeld. Bijvoorbeeld omdat je wilt gaan reizen of de hypotheeklasten wilt afbetalen.

De woordvoerder van het Nibud benadrukt dat het raadzaam is om jouw pensioen in de gaten te houden. Volgens haar kunnen er namelijk dingen veranderen, zoals wetten, regeling of de persoonlijke situatie.

