Parttimers opgelet: mogelijk betaal je volgend jaar meer belasting

Wie het minimumloon verdient, gaat er volgend jaar financieel op vooruit. Máár: hoeveel je er netto bij krijgt, hangt heel erg af van hoeveel je werkt. Fulltimers zien een veel grotere stijging dan parttimers.

HR-dienstverlener Visma Raet constateerde in nieuwe doorrekeningen van overheidsmaatregelen grote verschillen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in 2023 474.000 banen tegen het minimumloon uitbetaald, 18 procent meer dan het jaar ervoor. Bijna de helft van die banen werd ingevuld door jongeren tot 25 jaar.

Dit krijgen minimumloonverdieners extra in 2025

Nederlanders met een minimumloon die 32 uur per week aan de slag zijn, krijgen volgend jaar slechts 11,10 euro in de maand extra op hun rekening gestort. Volgens Visma Raet komt dat neer op een toename van nog geen 0,6 procent. Wie een minimumloon heeft en maar 24 uur per week werkt, gaat er netto maar 1,45 euro op vooruit. Dit is een stijging van 0,1 procent.

Fulltime minimumloners met een dienstverband van 36 uur per week mogen daarentegen rekenen op een verbetering van bijna 2 procent. Zij zien hun nettomaandsalaris per 1 januari met 40,72 euro toenemen, zegt Visma Raet. Nederlanders die het minimumloon verdienen met een fulltime dienstverband van 40 uur, gaan er netto zelfs 58,16 euro op vooruit. Dit is een stijging van dik 2,6 procent.

💶 Het minimumloon in 2025 Wie 21 jaar en ouder is, verdient in 2025 minimaal 14,06 per uur. Het salaris van Jan Modaal ligt op 3323 euro bruto per maand. Vrouwen verdienen modaal minder (2975,29 euro bruto per maand).

‘Fulltimers zien veel grotere stijging dan parttimers’

„Opvallend is dus dat fulltimers een veel grotere stijging zien dan parttimers. Dit verschil is te verklaren door de wijziging in de algemene heffingskorting die afgelopen Prinsjesdag is aangekondigd”, zegt een woordvoerder van de HR-dienstverlener. „Vanaf 1 januari wordt de algemene heffingskorting verlaagd, waardoor er bij een lager salaris gestart wordt met het betalen van belasting en die belasting voor lagere inkomens ook nog eens hoger uitvalt vanaf 2025. Parttimers die het minimumloon verdienen, gaan volgend jaar dus meer belasting betalen dan ze nu doen.”

Dit jaar introduceerde de overheid een minimumuurloon voor iedereen boven de 15 jaar, in plaats van een vast fulltime salaris. Hierdoor gingen minimumloonverdieners er iets op vooruit. Eerder zette Metro op een rij wat minimumloonverdieners per leeftijd verdienen in 2025.

