Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Israëlische premier Netanyahu, oud-Defensieminister en Hamasleider

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft vanwege vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Israëlische voormalige minister van Defensie Yoav Gallant en Hamasleider Mohammed Diab Ibrahim al Masri, ook wel bekend als Mohammed Deif. Israël meldde afgelopen zomer dat de Hamasleider was omgebracht.

Het ICC zegt dat er aanwijzingen zijn dat Netanyahu en Gallant in hun werk als premier en als minister van Defensie „strafbare verantwoordelijkheid dragen” voor een aantal misdaden. Het gaat om de inzet van uithongering als wapen, een oorlogsmisdaad, en „moord, vervolging en andere onmenselijke daden” die neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Het ICC denkt ook dat de Israëliërs mogelijk een oorlogsmisdaad hebben gepleegd door opdracht te geven voor aanvallen op de burgerbevolking in de Palestijnse gebieden.

Het hof zegt dat er aanwijzingen zijn dat de burgerbevolking geen toegang kreeg tot zaken van levensbelang, waaronder voedsel, drinken, medische zorg en brandstof. Daardoor zijn doden gevallen. Het ICC zegt te weinig bewijs te zien om de misdaad ‘uitroeiing’ ook op te nemen in het arrestatiebevel, maar spreekt wel van mogelijke moord en onmenselijke behandeling. Het hof denkt ook dat er bewijs ligt dat burgers bewust zijn aangevallen „op politieke en/of nationale gronden”.

Haniyeh en Sinwar

De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, had eerder ook om arrestatiebevelen gevraagd voor Hamaskopstukken Ismail Haniyeh en Yahya Sinwar, maar zij zijn inmiddels met zekerheid gedood. Het overlijden van Deif is daarentegen nooit bevestigd en het ICC zegt dat het niet mogelijk is om vast te stellen of hij nog in leven is. Deif was de hoogste commandant van de al-Qassambrigades, de militaire tak van Hamas. Hij wordt gezocht voor onder meer moord, uitroeiing, martelingen, gijzelingen en verkrachtingen.

Khan maakte in mei bekend de arrestatiebevelen aan te vragen. Een speciale kamer van het hof boog zich vervolgens over het verzoek, maar was niet gebonden aan een deadline. De drie rechters die daar deel van uitmaken hebben nu met de arrestatiebevelen ingestemd. Het hof meldt donderdag ook dat bezwaren van de Israëlische regering zijn afgewezen.

120 landen

Meer dan 120 landen zijn partij bij het ICC en dat betekent dat ze verplicht zijn arrestatiebevelen van het hof uit te voeren. Nederland is lid, Israël en de VS niet.

ANP

Reacties