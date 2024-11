Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olcay Gulsen openhartig over faillissement en overleden vader in Boerderij van Dorst: ‘Niet verwacht zo verdrietig te zijn’

In Boerderij van Dorst heeft Raven van Dorst eigenlijk altijd wel een mooi en openhartig moment met de gasten. Dit keer was het de beurt aan onderneemster Olcay Gulsen, die een boekje opendeed over haar overleden vader, die ernstig verslaafd was, en het faillissement van haar merk SuperTrash.

Kijkers zijn vaak diep onder indruk van Boerderij van Dorst. Van Richard Groenendijk en Numidia bijvoorbeeld, of van S10 die vertelde over haar crisisopname.

Olcay Gulsen bij Boerderij van Dorst over haar jeugd

Als jong meisje wilde Gulsen al modeontwerpster worden. „Ik ben altijd een ambitieus strebertje geweest met een klein minderwaardigheidscomplex. Dat is benzine om iets te willen doen in het leven.”

Ze wilde zichzelf graag bewijzen. „Ik moest altijd harder rennen dan de rest om gezien te worden. Omdat ik uit zo’n gek gezin kwam waar iedereen het over had. Dus ik wilde meer mijn best doen om te laten zien dat ik er wél toe deed. Mijn moeder was een huisvrouw met zes kinderen. Mijn vader was gok- en drugsverslaafd en schizofreen. We hadden altijd politie aan de deur, er was altijd ellende. Wij waren dat moeilijke gezin. We mochten nooit bij kinderen spelen en kinderen mochten nooit bij mij spelen. Als kind voel je je dan heel erg afgewezen.”

Ze werkte 15 tot 16 uur per dag en had op dat moment nog niet door dat ze niet uit ambitie deed, maar vanwege haar minderwaardigheidscomplex.

Het overlijden van haar vader

Drie maanden geleden is Gulsens vader overleden. „Ik heb ook heel lang gehoopt dat hij zou overlijden. Dat ik dacht: hij heeft zo weinig kwaliteit van leven. Mijn vader was verslaafd, heel ernstig verslaafd op het einde, en was geestesziek. Dus dan zie je iemand ook zo lijden, weet je wel. Ik had altijd zoiets van: ik hoop dat mijn vader niet op straat zal overlijden, of dat hij een overdosis neemt. Maar wel dat hij op een menswaardige manier tot een einde komt. Ik had niet verwacht dat het me zo ontzettend verdrietig zou maken.”

Gulsen was erbij toen hij overleed, samen haar zusjes en broer. „Hij keek ons allemaal aan zo, we waren in de ruimte en hij zat in een hospice. Hij zei: ‘Ik weet dat ik echt geen vader voor jullie ben geweest.’ Dat was denk ik zijn manier van sorry zeggen. Dus dat was wel heel mooi.”

„Hij nam ook heel mooi afscheid van mijn moeder. Terwijl hij mijn moeder jaren heeft mishandeld. Echt een verschrikkelijk leven gehad, die vrouw, door mijn vader. Maar mijn moeder zei tegen hem, aan zijn sterfbed: ‘Ga maar, ik zorg wel voor je kinderen’.”

Faillissement van SuperTrash

Later in de aflevering vertelt ze tegen Van Dorst dat ze er heel lang mee heeft gezeten dat haar bedrijf SuperTrash failliet ging. Dat gebeurde in 2018. „Ik voelde me echt compleet gefaald. Ik was ook echt mijn zelfvertrouwen kwijt.”

„Ik had het ook wel nodig om op mijn bek te gaan, want ik zat niet lekker in mijn vel. Niks liep, snap je? Dan is het ook wel goed om echt een keer heel erg op je bek te gaan om ervan te leren. Ik ben in die periode veel dichterbij mezelf gekomen. Ik ben hulp gaan zoeken en heb echt iets gedaan met de issues die ik had. En anders was ik toch maar op die trein gebleven, weet je wel?”

Ze heeft sindsdien stappen gezet. „Ik heb anderhalf jaar tot twee jaar de tijd gekregen om te kijken wie ik zelf ben en waarom ik niets voel. Ik kon ook nooit huilen bijvoorbeeld. Ik had al tien jaar niet gehuild. Mensen konden me de ergste verhalen vertellen en dan dacht ik: wanneer ga je nou weg uit mijn kantoor? Dat is natuurlijk echt niet oké. Als je zelf niet kan voelen, voel je ook niet wat je omgeving voelt. Ik kan nu ook meejanken om problemen van andere mensen. Dat is ook best wel verfrissend.”

Je kunt Boerderij van Dorst terugkijken via NPO Start.

