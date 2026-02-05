Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Als het eigen risico straks 460 euro wordt, wat doet dat met onze zorgpremie?

Het eigen risico van de zorgverzekering kan volgens het coalitieakkoord in 2027 stijgen van 385 naar 460 euro per jaar. Maakt dat nieuws uit voor de hoogte van onze maandelijkse zorgpremie? Het zal niet als muziek in de oren klinken, maar volgens berekeningen gaat ook de zorgpremie stijgen.

De maatregel die D66, CDA en VVD voor het eigen risico voor ogen hebben, moet bijdragen om de groei van de zorgkosten te beperken. Bovendien kan het de financiën van de overheid op peil houden. Het onderwerp leverde een verhit Kamerdebat op (ook over de AOW-leeftijd, zie de video hierboven). Veel oppositiepartijen zien de verhoging van het eigen risico niet zitten, maar van tafel is het nog (lang) niet. De nieuwe coalitie is een minderheidskabinet, dus het eigen risico verhogen wordt nog een hele kluif.

Eigen risico vs maandelijks bedrag zorgpremie

Uit een analyse van Overstappen.nl blijkt dat de zorgpremie, ondanks de mogelijke verhoging van het eigen risico, vrijwel zeker blijft stijgen. In 2027 komt de gemiddelde maandpremie voor de basisverzekering volgens de vergelijkingswebsite naar verwachting uit tussen de 170 en 190 euro per maand. Enkele maanden geleden schreef Metro over de zorgpremie van dit jaar. Dat klonk toen nog heel anders.

Volgens de coalitie creëert een hoger eigen risico een extra drempel om zorg te gebruiken. Het draagt zo bij aan het afremmen van de kosten. Ook betalen patiënten vanaf 2028 maximaal150 euro eigen risico per behandeling, om de kosten van het hogere eigen risico draagbaar te maken. Voor mensen met een chronische aandoening is daarnaast vanaf 2027 circa 350 miljoen euro gereserveerd voor compensatie via gemeenten.

Beperkt effect op de zorgpremie

In theorie werkt een hoger eigen risico premiedrukkend, omdat verzekeraars minder snel hoeven uit te keren. Het bedrag dat zij moeten uitkeren is daardoor ook minder hoog. Uit een doorrekening van Overstappen.nl blijkt dat dit effect echter beperkt is. De premie wordt vooral bepaald door structurele ontwikkelingen in de zorg. Zo blijkt uit de doorrekening dat loonstijgingen in de zorg, vergrijzing, groei van de zorgvraag en hogere kosten voor medicijnen en technologie samen leiden tot een structurele premiestijging van ongeveer 150 euro per jaar per verzekerde. Dat komt neer op een premiestijging van ongeveer 12,50 euro per maand. De gemiddelde premie stijgt dan van zo’n 160 euro per maand in 2026 naar 172,50 euro in 2027.

Ook andere factoren spelen daarbij een rol. De reserves in het Zorgverzekeringsfonds zijn de afgelopen jaren gebruikt om de premie stabiel te houden, maar deze reserves nemen af. Ook stijgen de kosten voor geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Dat kan leiden tot een extra premiestijging van 8 tot 15 euro per maand.

