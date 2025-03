Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik vond het belangrijker om naar Bali te gaan dan mijn vrienden af te betalen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Franka (29), die de steun van haar vrienden misbruikte en daardoor haar hele vriendengroep verloor. Dionne Knooren van Finance Freaks deelt haar tips over deze financiële misser.

Franka (29): „Het begon allemaal toen ik vorig jaar ineens zonder werk zat. Ik had geen buffer en mijn uitgaven waren hoog, veel te hoog. Mijn huur, boodschappen, benzine, festivalkaartjes: het werd allemaal een probleem. Mijn vrienden zagen dat ik het moeilijk had en boden aan om me te helpen. ‘Je komt hier echt wel uit, we helpen je wel even’, zeiden ze. En ik was ze zo dankbaar.

Alles terugbetalen

Maand na maand stonden ze voor me klaar. Een tientje hier, een paar honderd euro daar. Even bijspringen voor de huur, een festivalkaartje voorschieten ‘zodat ik ook nog een beetje plezier had’. Ik wist dat het geen gift was, maar een lening. En ik had ook echt het plan om alles terug te betalen zodra ik weer op mijn benen stond. Uiteindelijk had ik meer dan 5000 euro van ze geleend.

Na vijf maanden vond ik eindelijk een baan. Een opluchting! Eindelijk weer financiële stabiliteit. Maar in plaats van direct mijn vrienden terug te betalen, kwam een ander gevoel naar boven: ik moest er echt even tussenuit. Mijn droom was altijd al om naar Bali te gaan, en nu ik weer een inkomen had, voelde het als het perfecte moment. Twee weken zon, ontspanning en een beetje ‘zelfliefde’. Dat had ik wel verdiend na die zware tijd, toch? Het terugbetalen kon daarna wel, dacht ik op dat moment.

Blijdschap verdween snel

Toen ik mijn vakantie boekte, voelde ik me euforisch. Maar die blijdschap verdween snel toen mijn vrienden erachter kwamen. ‘Wacht… Je hebt geld voor een reis naar Bali, maar niet om ons terug te betalen?’ De sfeer sloeg om. Appjes bleven voortaan onbeantwoord. De mensen die me zo lang gesteund hadden, zagen mijn keuze als een klap in hun gezicht. Ik probeerde uit te leggen dat ik écht van plan was ze terug te betalen, dat ik deze reis gewoon nodig had. Maar niemand geloofde me. Ze vonden me egoïstisch.



Toen ik in Bali aankwam, voelde het niet zoals ik had verwacht. Ik zat in een paradijs, maar mijn hoofd zat vol schuldgevoel. Mijn vriendengroep was uit elkaar gevallen, mensen die ik jarenlang om me heen had gehad, wilden niets meer met me te maken hebben. Was dat het waard? Absoluut niet. Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik mijn schuld meteen afbetaald en daarna gespaard voor die reis. Nu heb ik geen vrienden meer én een hoop spijt. En die les? Die kostte me veel meer dan 5000 euro.”

Tips van Dionne van Finance Freaks

Dionne Knooren van Finance Freaks is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Franka’s verhaal laat zien hoe belangrijk het is om slimme financiële keuzes te maken. Zelf erkent ze dat het ‘een dure les was’- letterlijk en figuurlijk. Om herhaling te voorkomen, volgen hier enkele tips om haar financiën beter te managen.

1. Los eerst je schulden af

Na vijf maanden zonder werk vond Franka een baan, maar in plaats van haar schuld af te lossen, koos ze ervoor om een vakantie naar Bali te boeken. Ze had namelijk behoefte aan ‘een beetje zelfliefde.’ Financieel en moreel gezien was het beter geweest om haar vrienden eerst terug te betalen voor ze een vakantie boekte. Onthoud dat dus: een weekje vakantie kan echt wel even wachten.

2. Bouw een (nood)buffer op

Franka verloor haar baan, terwijl haar vaste lasten natuurlijk door bleven lopen. En ze had geen noodbuffer. Hierdoor kwam ze al snel in de knel. Het Nibud adviseert om minstens 10 procent van je inkomen opzij te zetten voor onvoorziene kosten. Dit voorkomt dat je geld van anderen moet lenen bij financiële tegenslagen. Zelf heb ik diverse spaarpotjes (bijvoorbeeld voor mijn huis en mijn zorgkosten), zodat ik altijd geld achter de hand heb als mijn wasmachine stuk gaat of als ik rekening van de tandarts moet betalen. Het is een fijn gevoel om te weten dat ik een financiële tegenvaller kan opvangen met mijn buffer.

3. Pas je uitgaven tijdelijk aan

Ondanks haar geldproblemen bleef Franka geld uitgeven aan festivals en andere luxe-uitgaven. Tijdelijk besparen op haar variabele kosten had haar schulden beperkt en sneller financiële stabiliteit opgeleverd. Door overzicht te creëren in je financiën kun je in een oogopslag zien waar en hoeveel geld je (tijdelijk) kunt besparen als je financieel even krap zit. Ik houd mijn financiën al jaren bij in een spreadsheet, zo weet ik precies hoeveel geld ik uitgeef en aan welke categorie. Dit inzicht helpt mij om geld te besparen als dat nodig is.

Vrienden verliezen door slechte financiële keuzes is een harde les. Door schulden bij vrienden direct af te lossen, een buffer op te bouwen voor eventuele financiële tegenslagen en uitgaven (tijdelijk) aan te passen, voorkom je dat het een volgende keer fout gaat. Controle over je financiën zorgt voor inzicht en kennis om slimme financiële keuzes te maken.”

Finance Freaks is een online platform over geld, opgericht door Nicole van Roekel en Dionne Knooren. Hun missie? Heel Nederland helpen met het maken van slimme, financiële keuzes om hun dromen en doelen te realiseren.

