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Solané (28) kocht voor 900 euro sneakers om snel winst te maken: ‘De waarde bleef maar dalen’

Voor 900 euro kocht Solané (28) zes paar limited-edition sneakers. Haar plan: ze voor 300 tot 350 euro per paar doorverkopen en haar inleg minstens verdubbelen. Maar de verwachte hype kwam nooit – en de sneakers werden juist minder waard. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Solané (28): „Eigenlijk ben ik al jaren gek op sneakers. Niet alleen om te dragen, maar ook omdat ik het hele wereldje eromheen interessant vind. De lanceringen, de limited editions, de wachtrijen en het idee dat je iets koopt dat daarna ineens meer waard wordt.

Op een gegeven moment zag ik dat mensen sneakers kochten en die vervolgens met winst doorverkochten. Dat leek mij ook wel iets, want op die manier kon ik als student wat extra geld verdienen.

Solané investeert 900 euro in 6 paar sneakers

Toen er een nieuwe Adidas-release aankwam, besloot ik het serieus aan te pakken. Ik had vijf vriendinnen opgetrommeld om mee te gaan. Uiteindelijk stonden we met z’n zessen om 03.00 uur ’s nachts in de rij, wachtend tot de winkel om 10.00 uur open zou gaan. Ik wist zeker dat dit een goede deal zou worden.

Ik had een heel plan: inslaan voor 150 euro per paar en ze vervolgens verkopen voor 300 euro of misschien zelfs 350 euro. Dubbel geld was het idee. Met hulp van mijn vriendinnen kocht ik uiteindelijk zes paar sneakers, goed voor een investering van zo’n 900 euro.

De sneakers van 150 euro liggen ineens voor 75 euro in de outlet

Toen ik de sneakers eenmaal in handen had, bleek de werkelijkheid toch anders dan ik had verwacht. De vraag naar dit model was veel lager dan gedacht. Waar ik ervan uitging dat ze binnen no time uitverkocht zouden zijn op bekende verkoopplatforms, bleven ze juist wekenlang online staan.

Ik hield mezelf voor dat de prijsstijging gewoon nog even op zich liet wachten, maar dat bleek ijdele hoop. Na een paar maanden begon de waarde juist te dalen. Ik baalde enorm. Zeker toen ik hetzelfde model ineens tegenkwam in een outletwinkel voor slechts 75 euro per paar.

Van 900 naar 450 euro: Solané verkoopt alles via Vinted

Uiteindelijk heb ik mijn sneakers een paar jaar later voor maar 75 euro per paar verkocht via Vinted. In plaats van winst maakte ik dus een flink verlies. Niet alleen financieel, maar ook qua tijd en moeite. Die nacht in de rij, het regelen van alles en de verwachtingen die ik had. Achteraf gezien heb ik onderschat hoe grillig die markt is. Niet alles wat gelimiteerd is, wordt automatisch gewild, dat blijkt maar weer. Sindsdien doe ik het dan ook heel wat rustiger aan met het inkopen van sneakers.”

Geldexpert Tiffany Blom: ‘Een limited edition betekent niet automatisch veel vraag’

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Bijna iedere reseller koopt weleens iets in dat achteraf minder populair blijkt dan verwacht. Dat is natuurlijk zuur, zeker als je er veel geld, tijd en energie in hebt geïnvesteerd. Toch zou ik dit niet alleen als een domme fout zien, maar vooral als een waardevolle les. Je weet nu dat een limited edition niet automatisch betekent dat er ook veel vraag naar is.

Kijk naar verkoopprijzen, niet alleen naar vraagprijzen

Bij doorverkopen is goed marktonderzoek ontzettend belangrijk. Kijk niet alleen naar de hype rondom een product, maar controleer ook voor welke bedragen vergelijkbare items daadwerkelijk worden verkocht. Lees op verkoopplatforms, fora en sociale media waar kopers naar zoeken en let op hoeveel aanbod er al is. De vraagprijs zegt namelijk weinig; uiteindelijk gaat het erom wat mensen echt bereid zijn te betalen.

Probeer daarnaast niet te groot te beginnen. Koop eerst één of twee exemplaren om te testen of er daadwerkelijk vraag naar is, in plaats van direct een groot bedrag te investeren. Zo beperk je je risico en voorkom je dat je met veel onverkochte voorraad blijft zitten.

Begin met 1 of 2 producten en bepaal hoeveel je kunt verliezen

Laat je vooral niet meeslepen door je eigen enthousiasme en reken jezelf niet te snel rijk. Bereken vooraf ook eventuele verkoopkosten, verzendkosten en het bedrag dat je maximaal kunt verliezen. Met die kennis kun je een volgende keer een veel beter onderbouwde keuze maken.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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