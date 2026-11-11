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EU wil einde maken aan misleidende webshoptrucs: deze 5 praktijken liggen onder vuur

‘Nog maar één exemplaar beschikbaar’ of plotseling extra kosten bij het afrekenen: online shoppers kennen de trucs. De Europese Commissie wil consumenten beter beschermen tegen misleidende verkooptechnieken. Ook opdringerige pop-ups en lastig opzegbare abonnementen liggen onder de loep.

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De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen aangekondigd waarmee ze manipulatieve marketingtechnieken en verborgen kosten wil aanpakken. De plannen maken deel uit van de zogenoemde Digital Fairness Act, die bestaande Europese regels voor digitale platforms moet aanvullen. Het doel is om consumenten meer controle te geven over hun online aankopen en te voorkomen dat bedrijven hen met slimme verkooptrucs onnodig geld laten uitgeven.

EU richt zich op nepvoorraad, aftelklokken en verborgen kosten

Een belangrijk onderdeel van de plannen is een verbod op zogenoemde dark patterns. Dat zijn technieken waarmee websites consumenten proberen te beïnvloeden om bepaalde keuzes te maken, bijvoorbeeld door hen onder druk te zetten om snel iets te kopen. Denk aan een webshop die beweert dat er nog maar één exemplaar van een product op voorraad is, terwijl dat helemaal niet klopt. Zo’n melding kan ervoor zorgen dat je sneller op de bestelknop drukt, uit angst dat je anders achter het net vist.

De Europese Commissie wil dat soort misleidende praktijken verbieden. Ook verborgen kosten moeten worden aangepakt. Consumenten moeten vooraf duidelijker kunnen zien hoeveel ze daadwerkelijk betalen, zodat ze niet pas bij het afrekenen worden geconfronteerd met onverwachte bedragen.

Ook opdringerige pop-ups en verslavende functies onder de loep

De plannen gaan verder dan alleen misleidende aanbiedingen. Brussel wil ook dat consumenten meer invloed krijgen op functies die hen aanmoedigen om langer op een platform te blijven of extra aankopen te doen. Zo moeten gebruikers de mogelijkheid krijgen om bepaalde verslavende functies uit te schakelen. Denk aan pop-upmeldingen die je verleiden om nog iets te bestellen of video’s die automatisch beginnen af te spelen.

Ook minderjarigen moeten beter worden beschermd. De Commissie wil voorkomen dat webshops jongeren verleiden met gokelementen, zoals virtuele schatkisten waarvan vooraf niet duidelijk is wat erin zit.

EU wil voorkomen dat online abonnementen lastig opzegbaar zijn

Wie ooit heeft geprobeerd een online abonnement op te zeggen, weet dat dit soms een behoorlijke zoektocht kan zijn. Ook daar wil de Europese Commissie verandering in brengen. De nieuwe voorstellen moeten zorgen voor duidelijkere regels rondom abonnementen en het opzeggen daarvan. Daarnaast wil Brussel dat prijzen transparanter worden weergegeven.

Verder moet het verboden worden om gevoelige persoonsgegevens te gebruiken voor gerichte advertenties. Daarmee wil de Commissie voorkomen dat bedrijven persoonlijke informatie inzetten om consumenten met specifieke reclameboodschappen te beïnvloeden.

Brussel onderzoekt strengere handhaving bij overtredingen

De Europese Commissie wil niet alleen strengere regels, maar ook meer mogelijkheden om zelf op te treden tegen bedrijven die zich daar niet aan houden. Wanneer grote bedrijven de regels op grote schaal in meerdere EU-landen overtreden, wil Brussel rechtstreeks kunnen ingrijpen. Zodra de Commissie een eigen procedure begint, moeten nationale toezichthouders hun onderzoek naar dezelfde kwestie stopzetten.

De financiële gevolgen voor bedrijven kunnen aanzienlijk zijn. Boetes kunnen oplopen tot 6 procent van de jaarlijkse omzet. De voorgestelde regels moeten gelden voor alle bedrijven die online producten aan consumenten verkopen.

Voorlopig gaat het nog om voorstellen. De nieuwe regels zijn dus nog niet van kracht. Als de plannen worden aangenomen, moeten consumenten in de Europese Unie beter worden beschermd tegen misleidende verkooptechnieken en onverwachte kosten.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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