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Duizenden bommeldingen bij scholen in Italië, VK en Ierland: wat is er aan de hand?

Duizenden scholen in verschillende Europese landen ontvingen vandaag dreigende e-mails waarin wordt gewaarschuwd voor mogelijke explosieven. In Italië zijn inmiddels zo’n 300 scholen ontruimd, terwijl ook scholen in Ierland, Noord-Ierland en Schotland bommeldingen hebben gekregen. De politie gaat vooralsnog uit van valse dreigingen, maar de onrust is groot. Wat is er precies aan de hand?

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In Italië moesten vandaag honderden leerlingen en medewerkers hun schoolgebouwen verlaten nadat er anonieme dreigmails waren binnengekomen. Volgens de Italiaanse onderwijsminister Giuseppe Valditara ontvingen 6300 scholen een dreigmail.

Ook in Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn honderden scholen getroffen door de dreigementen. De autoriteiten onderzoeken of de meldingen met elkaar verband houden.

Dreigmail bevat bedreiging aan Italiaanse premier

De inhoud van de e-mails die Italiaanse scholen ontvingen, is behoorlijk verontrustend. Volgens Italiaanse media wordt daarin gedreigd met een genocide tegen Italianen. Ook premier Giorgia Meloni zou persoonlijk worden bedreigd.

Volgens de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano staat in de mail dat er een bom in de motor van de auto van de premier is geplaatst. De dreigmail zou zijn ondertekend met de naam Mikhail Andropov. Opvallend genoeg dook diezelfde naam vorige week al op in een bommelding die naar Ierse media werd gestuurd. Of deze naam daadwerkelijk verwijst naar de afzender, is niet bekend.

Ook honderden scholen in Ierland en Schotland bedreigd

Niet alleen in Italië zorgen de berichten voor onrust. Ook honderden scholen in Ierland en Schotland hebben bommeldingen ontvangen. In Noord-Ierland kregen scholen al een verontrustende e-mail toegestuurd. Volgens de autoriteiten lijken de berichten sterk op elkaar.

Toch wordt er in het Verenigd Koninkrijk en Ierland anders gereageerd dan in Italië. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor een geloofwaardige dreiging en beschouwt de meldingen als een hoax, oftewel een nepbericht. De Noord-Ierse Onderwijsautoriteit heeft scholen daarom geadviseerd om gewoon open te blijven. Desondanks besloten sommige scholen uit voorzorg toch tot evacuatie.

Italiaanse regering houdt spoedoverleg

Hoewel in Italië honderden scholen zijn ontruimd, benadrukken de autoriteiten dat er geen reden is voor paniek. Onderwijsminister Valditara stelt dat het daadwerkelijke risico vrijwel nihil is. Ook premier Meloni heeft laten weten dat er volgens de overheid geen gevaar dreigt.

Toch neemt de Italiaanse regering de situatie serieus. Later vandaag staat een spoedoverleg gepland, waarbij ook de inlichtingendiensten betrokken zijn. Tijdens die bijeenkomst wordt besproken welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat scholen opnieuw massaal worden ontregeld door dergelijke dreigementen.

Mogelijk verband met bommeldingen bij vliegtuigen

De dreigementen komen niet uit de lucht vallen. Vorige week werden tientallen Europese passagiersvluchten al getroffen door bommeldingen. Ook verschillende Ierse media ontvingen toen een dreigmail. In geen van die gevallen werden daadwerkelijk explosieven aangetroffen.

Volgens de beschikbare informatie lijken de recente dreigementen aan scholen verband te houden met die eerdere meldingen. Een definitieve bevestiging daarvan is er echter nog niet.

De reeks incidenten heeft inmiddels ook geleid tot waarschuwingen voor mogelijke hybride oorlogsvoering. Daarbij kunnen bijvoorbeeld dreigementen en desinformatie worden ingezet om onrust te veroorzaken en maatschappelijke processen te verstoren. Of daar in dit geval daadwerkelijk sprake van is, staat nog niet vast. Ook is onduidelijk wie achter de dreigmails zit.

Voorlopig benadrukken de autoriteiten dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een daadwerkelijke bomdreiging. Ondertussen wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de berichten die inmiddels honderden Europese scholen hebben bereikt.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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