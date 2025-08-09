Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AI maakt dropshipping-websites steeds geloofwaardiger

Stel: je gaat bijna op vakantie en je oude bikini past écht niet meer… Nog even snel een nieuwe scoren dus. Je vindt een hippe webshop, compleet met een Amsterdams adres en een foto van een gezellig boetiekje. Klik, bestel, klaar.

Maar dan… in de track & trace-link zie je dat je bestelling de volgende dag niet uit Amsterdam vertrekt, maar uit Shenzhen. Wacht eens even, dat was niet de bedoeling.

Fenomeen heet dropshipping

Volgens de Consumentenbond komt dit scenario steeds vaker voor. De boosdoener: dropshipping. Dat is wanneer je bij een webshop bestelt die zelf helemaal geen voorraad heeft. In plaats daarvan sturen ze jouw order direct door naar een leverancier in bijvoorbeeld China.

Op zich niet verboden, maar het levert vaak frustratie op. Je wacht langer, hebt minder zicht op retourmogelijkheden en soms vallen producten tegen. „Consumenten hebben vaak niet door dat ze bij een tussenpersoon kopen”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond tegen Trouw. „En door kunstmatige intelligentie worden deze sites steeds professioneler. Ze lijken net echte lokale webshops.”

AI maakt het nóg lastiger om dropship webshops te herkennen

AI helpt dropshippers met gelikte productfoto’s, foutloze Nederlandse teksten en zelfs overtuigende klantenservice-robots. Het gevolg is dat je steeds minder snel herkent.

Maar je kúnt de webshops nog wel herkennen. Let op extreem lage prijzen, langere levertijden in de kleine lettertjes en vage contactgegevens. Check ook of je via Google Street View het opgegeven adres daadwerkelijk als winkel terugziet.

Uiteindelijk draait het om verwachtingen

Het grootste probleem? Verwachtingsmanagement. Je denkt dat je een snel leverende Nederlandse webshop steunt, maar in werkelijkheid is het een doorgeefluik naar een fabriek aan de andere kant van de wereld.

Dus de volgende keer dat je nog last minute iets nodig hebt: check eerst even waar het vandaan komt. Of je staat straks op Schiphol met een bikini die nog boven de Indische Oceaan vliegt.

