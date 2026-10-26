Stelling van de dag: ‘A-merken zijn hun hogere prijs niet meer waard’
Een blik Unox-soep is in een jaar tijd 36 procent duurder geworden. Terwijl bekende A-merken verder in prijs stijgen, worden budgetproducten juist goedkoper. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond naar supermarktprijzen. Zijn die A-merken hun prijs nog wel waard?
Huismerkproducten stegen namelijk juist niet in prijs. Wie vaker naar de goedkopere schappen grijpt, kan behoorlijk besparen. Vooral producten als rijst, pasta en groenten in pot of blik zijn bij budgetmerken flink in prijs gedaald. Zo kostte een kilozak macaroni van Albert Heijn eerder nog 1,25 euro, maar is die inmiddels verkrijgbaar voor 72 cent. Ook een pot rode kool met appel van Plus werd goedkoper: de prijs daalde van 69 naar 42 cent.
Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.
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