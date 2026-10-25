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Ramona (38) betaalde 4680 euro voor een opslagbox: ‘In drie jaar had ik er niets uitgehaald’

Na haar relatiebreuk huurde Ramona (38) tijdelijk een opslagbox voor 130 euro per maand. Drie jaar later had ze 4680 euro betaald voor spullen die ze nooit nodig had. Geldexpert Adine Faber-Versluis legt uit hoe dat gebeurt.

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In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders.

Ramona (38): „Na mijn relatiebreuk moest ik behoorlijk snel een nieuw huis zoeken. Mijn ex en ik woonden samen in zijn ruime woning en toen we uit elkaar gingen, kon ik daar natuurlijk niet blijven wonen. Ik vond uiteindelijk een veel kleiner appartement waar ik heel blij mee was, maar het verschil in ruimte was enorm. Waar we eerst meerdere kamers hadden en er overal kasten waren met genoeg bergruimte, moest ik in mijn nieuwe woning veel kritischer kijken naar wat ik wel en niet kon meenemen. Alleen was ik daar op dat moment helemaal niet aan toe. Ik was net uit een relatie gekomen en had al genoeg aan mijn hoofd. Ik wilde niet ook nog eens urenlang door mijn spullen gaan om te bepalen wat weg kon.

Ramona huurde een opslagbox voor 130 euro per maand

Er stonden wat meubels waar ik misschien ooit nog iets mee wilde; dozen met boeken, servies, wat kleding en allerlei andere spullen die ik in de loop der jaren had verzameld. Sommige dingen hadden emotionele waarde en andere spullen waren simpelweg te goed om zomaar weg te gooien. Daarom besloot ik een opslagbox te huren. Dat kostte me 130 euro per maand en ik dacht oprecht dat het een tijdelijke oplossing zou zijn. Ik zou eerst rustig wennen aan mijn nieuwe leven en daarna wel bepalen wat ik met de spullen ging doen.

De eerste maanden voelde die beslissing helemaal niet verkeerd. Ik had mijn spullen ergens veilig staan en hoefde geen overhaaste keuzes te maken. Iedere maand werd er 130 euro afgeschreven, maar daar stond tegenover dat ik geen afscheid hoefde te nemen van dingen waar ik op dat moment nog moeite mee had. Ik dacht dat ik na een paar maanden wel wat meer rust zou hebben en dan de opslagbox leeg zou halen. Alleen gebeurde dat niet.

Hoe 130 euro per maand opliep tot 4680 euro

Ik ging in het begin nog weleens kijken, maar daarna werd het steeds minder. Als ik een drukke week had, stelde ik het uit. Als ik in het weekend andere plannen had, stelde ik het uit. En uiteindelijk werd het zo’n klus waarvan ik steeds dacht: dat komt volgende maand wel. Ondertussen liep de betaling gewoon door. Die 130 euro per maand is op zichzelf geen bedrag waarvan je iedere keer enorm schrikt, zeker niet als het automatisch wordt afgeschreven. Daardoor merkte ik eigenlijk nauwelijks dat ik steeds meer geld kwijt was aan iets waar ik helemaal niets mee deed.

Het moment waarop ik me realiseerde hoe lang dit al duurde, was behoorlijk confronterend. Ik was inmiddels bijna drie jaar verder en besefte dat ik nog steeds iedere maand 130 euro betaalde voor diezelfde opslagbox. Ik heb toen uitgerekend hoeveel geld ik er inmiddels aan had uitgegeven en kwam uit op 4680 euro. Bijna 5000 euro aan een opslag uitgegeven.

Na drie jaar had Ramona niets uit de opslagbox nodig gehad

Ik schaamde me kapot. Zeker ook omdat ik me niet eens meer kon herinneren wanneer ik voor het laatst in de box was geweest. Ik had in die drie jaar eigenlijk niets uit de opslag gehaald. Er was geen moment geweest waarop ik dacht: gelukkig heb ik dit bewaard, want ik heb het nu nodig. Op dat moment dacht ik: als ik drie jaar zonder die spullen kan, hoe belangrijk zijn ze dan eigenlijk nog?

Ik heb mezelf daarom voorgenomen dat de opslagbox voor het einde van dit jaar leeg moet zijn. Ik wil een paar weekenden vrijmaken om alles uit te zoeken en ik ga proberen mezelf niet opnieuw voor de gek te houden. Wat ik echt wil houden, neem ik alsnog mee naar huis. Dingen die nog waarde hebben, probeer ik te verkopen en de rest geef ik weg of gooi ik weg. En ja, dat is iets wat ik al veel eerder had moeten doen.”

Geldexpert Adine Faber-Versluis: zo voorkom je onnodige opslagkosten

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Op zich is een tijdelijke oplossing als zo’n opslagbox helemaal geen gek idee. Met een relatiebreuk en een verhuizing kun je op die manier wat tijd en ruimte voor jezelf kopen. Dan is 130 euro per maand geen slechte deal, zeker niet als je bedenkt dat alles klakkeloos weggooien en later vervangen óók heel kostbaar kan zijn.

Het probleem: na een paar maanden betaalde Ramona niet meer voor opslag, maar voor het uitstellen van haar beslissingen. En dat loopt in de papieren: 1560 euro per jaar, bijna 5000 euro in drie jaar. Grote kans dat de inhoud van de box bij verkoop maar een fractie daarvan oplevert.

3 tips om een dure opslagbox op tijd op te zeggen

En dat het ongemerkt hard gaat, heeft alles te maken met de abonnementsvorm. Door de automatische betalingen hoef je niet elke maand de beslissing te nemen. En tegen de tijd dat je de afschrijving weer voorbij ziet komen, heb je het gevoel dat je voor deze maand te laat bent en krijgen je hersenen weer een seintje dat je nog een hele maand hebt. Om vervolgens de maand erop weer hetzelfde te hebben.

Je hiervoor schamen heeft weinig zin, maar in actie komen is wél handig. En dat geldt ook voor jou, als je je in een soortgelijke situatie bevindt. Mijn tips:

Zeg eerst op, ruim daarna op. Wacht niet met opzeggen tot de boel opgeruimd is, maar zadel jezelf op met een keiharde deadline. Dan moet je wel. Maak het jezelf makkelijk bij het uitzoeken. Vraag je niet bij elk ding af of het nog van pas kan komen, maar stel jezelf de vraag: zou ik dit vandaag opnieuw kopen? Bewaar daarnaast één doos met herinneringen en maak van de rest van je spullen een foto. Verkoop dingen die daadwerkelijk wat opleveren en breng de rest meteen naar de kringloop. Idealiter doe je dit samen; dan pak je vlotter door. Tijdelijke oplossing? Koppel er een einddatum aan. Zet het in je agenda, spreek vooraf een vaste termijn af; geef iets niet de kans om oneindig door te lopen. Check daarnaast ook elk jaar even je andere automatische afschrijvingen. Bekijk hoeveel ze je per jaar kosten en stel jezelf de vraag of je vandaag – voor dat geld – dezelfde keuze zou maken.

En nog een bonustip: DOE wat met dat extra geld dat je nu overhoudt. Zet het automatisch op je spaarrekening of ga ermee beleggen. Dan gaat zo’n automatische afschrijving eindelijk eens voor je werken. Met een beetje geluk heb je dan na drie jaar ineens (meer dan) 5000 euro op je rekening.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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