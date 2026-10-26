Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consumentenbond ziet groot prijsverschil: A-merken 16 procent duurder, budgetmerken nauwelijks

Een blik Unox-soep is in een jaar tijd 36 procent duurder geworden. Terwijl bekende A-merken verder in prijs stijgen, worden budgetproducten juist goedkoper. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond naar supermarktprijzen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het verschil tussen dure A-merken en budgetproducten wordt steeds groter. Volgens de Consumentenbond zijn A-merken gemiddeld 2 procent duurder dan een jaar geleden, terwijl de prijzen van budgetmerken juist met gemiddeld 6 procent zijn gedaald. Wie verder terugkijkt, ziet een nog groter verschil. In drie jaar tijd werden A-merken maar liefst 16 procent duurder. Budgetmerken stegen in diezelfde periode met slechts 2 procent in prijs.

Unox 36 procent duurder, Fanta juist 28 procent goedkoper

Vooral bij bepaalde bekende merken zijn de prijsstijgingen fors. Zo is de Chinese tomatensoep van Unox in één jaar tijd maar liefst 36 procent duurder geworden. Ook voor huzarensalade van Johma en Sparkling Lemon van Crystal Clear betalen consumenten ruim 30 procent meer dan vorig jaar. Van de honderd onderzochte A-merken werd ongeveer twee derde duurder. Bij 22 merken daalden de prijzen juist.

Er zijn ook opvallende meevallers: zo zijn Fanta Orange Regular en de ongezouten Botergoud Grasboter van Campina inmiddels 28 procent goedkoper dan een jaar geleden.

Macaroni bij Albert Heijn daalt van 1,25 euro naar 72 cent

Wie vaker naar de goedkopere schappen grijpt, kan behoorlijk besparen. Vooral producten als rijst, pasta en groenten in pot of blik zijn bij budgetmerken flink in prijs gedaald. Zo kostte een kilozak macaroni van Albert Heijn eerder nog 1,25 euro, maar is die inmiddels verkrijgbaar voor 72 cent. Ook een pot rode kool met appel van Plus werd goedkoper: de prijs daalde van 69 naar 42 cent.

Toch zijn niet alle budgetproducten goedkoper geworden. Vooral goedkopere varianten van koffie en chocolade stegen juist in prijs. Voor het onderzoek vergeleek de Consumentenbond bij tien supermarktketens de prijzen van ruim 900 A-merkproducten en meer dan 400 budgetproducten.

Nettorama goedkoopst voor A-merken, Spar 13 procent boven gemiddelde

Niet alleen het merk bepaalt hoeveel je uiteindelijk afrekent. Ook de supermarkt waar je boodschappen doet, maakt een behoorlijk verschil. Volgens de Consumentenbond is Nettorama de goedkoopste supermarkt voor A-merken. De prijzen liggen daar gemiddeld 7 procent onder het gemiddelde van de onderzochte winkels.

Ook Dirk en Vomar komen voordelig uit de bus. Daar liggen de prijzen gemiddeld 6 procent lager. Hoogvliet volgt met een prijsverschil van 5 procent onder het gemiddelde. Wie bij Spar boodschappen doet, betaalt juist het meest voor bekende merken. Daar liggen de prijzen gemiddeld 13 procent hoger.

CBS: boodschappen 1,2 procent goedkoper ondanks inflatie van 3,4 procent

Opvallend is dat de supermarktprijzen zich anders ontwikkelen dan de algemene inflatie. Terwijl het leven in september gemiddeld 3,4 procent duurder was dan een jaar eerder, werden boodschappen volgens cijfers van het CBS juist 1,2 procent goedkoper.

Voor consumenten die op hun uitgaven letten, kan het dus lonen om vaker voor een huismerk te kiezen en prijzen tussen supermarkten te vergelijken. Vooral bij producten die regelmatig op het boodschappenlijstje staan, kan dat op termijn flink schelen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Reacties