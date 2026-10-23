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Tim Hofman reageert op beschuldiging van mishandeling en deelt beelden van voorval

Tim Hofman werd deze week geconfronteerd met een fikse beschuldiging. Een vrouw zou namelijk aangifte hebben gedaan omdat de presentator haar tijdens de opnames van BOOS zou hebben geslagen. In een Instagrampost ontkent Hofman de beschuldiging en deelt hij beelden van het voorval.

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Volgens RealityFBI heeft een vrouw deze week aangifte gedaan tegen de presentator. Het juicekanaal mocht de aangifte ook inzien en schreef dat erin stond dat Hofman de vrouw tijdens de opnames van BOOS zou hebben geslagen. Zij zou door de vermeende klap pijn en een blauwe plek hebben opgelopen. Ook zou ze een advocaat hebben ingeschakeld.

Beelden van vermeende mishandeling door Tim Hofman in BOOS

BOOS heeft inmiddels op Instagram gereageerd op de beschuldiging. ‘Op roddelkanalen gaat het verhaal rond dat Tim iemand zou hebben geslagen. Dit is niet waar. In het kader van transparantie zetten we de betreffende beelden alvast online.’

Vervolgens worden er beelden getoond waarop te zien is hoe een vrouw de presentator meerdere keren aanraakt. Hij laat weten dit niet te willen en pakt uiteindelijk haar arm vast en vraagt haar te stoppen. De vrouw vraagt daarop of de presentator haar gaat slaan. Hofman deelt het bericht en de video ook op zijn eigen Instagram-account.



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Wanneer is de uitzending van BOOS te zien?

Of de vrouw daadwerkelijk aangifte heeft gedaan, is nog niet officieel bevestigd. Ook is niet duidelijk wat er precies tijdens de gehele opnames is voorgevallen. BOOS laat weten dat de hele aflevering op 3 november om 16.00 uur te zien is.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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