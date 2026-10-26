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Verzekeraars krijgen meer dan duizend schademeldingen na stormen

Verzekeraars hebben maandagochtend al meer dan duizend schademeldingen van klanten ontvangen vanwege de stormen die de afgelopen dagen over Nederland trokken. Bij Interpolis en Centraal Beheer, die beide onder Achmea vallen, zijn tot nu toe volgens een woordvoerster al zo’n duizend schadegevallen gemeld. Nationale-Nederlanden (NN) heeft er ongeveer „een kleine vijfhonderd” binnen, meldt een woordvoerder. De harde wind richtte vooral in en om het huis schade aan, maar ook aan auto’s door bijvoorbeeld omgewaaide bomen.

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Interpolis en Centraal Beheer merken dat de harde wind veel bladeren op daken heeft geblazen, vooral op platte daken. „Daardoor kunnen dakgoten en regenwaterafvoeren verstopt raken. Als er vervolgens veel regen valt, kan het water niet goed weg en naar binnen komen, met lekkage en waterschade als gevolg”, zegt de woordvoerster. Interpolis en Centraal Beheer raden mensen aan na een storm te controleren of dakgoten en regenwaterafvoeren bladvrij zijn.

Noord-Brabant is tot nu toe het zwaarst getroffen bij de twee verzekeraars, gevolgd door Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. De woordvoerster verwacht dat vanuit het hele land de komende dagen nog meldingen binnenkomen.

Omgewaaide schuttingen

NN, dat ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, ziet ook omgewaaide schuttingen en fietsers die door de harde wind zijn gevallen. De woordvoerder van deze verzekeraar verwacht tevens dat er meer meldingen komen. „De schademeldingen die via de adviseurs gedaan worden, moeten nog binnenkomen.”

Dit weekend kreeg Nederland te maken met storm Boelo, officieel de eerste herfststorm van dit jaar. De storm bracht vooral in de kustgebieden zware windstoten met zich mee. Vrijdag trok storm Austen al over het land, maar dat was geen officiële storm.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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