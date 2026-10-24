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Zoey (28) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik koop steeds iets nieuws, maar echt gelukkig word ik er niet van’

Waar de een vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn, wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: Zoey (28), die vaak iets nieuws koopt, maar daar steeds minder blij van wordt.

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Naam: Zoey (28)

Beroep: communicatiemedewerker

Woonsituatie: single

Netto-inkomen: 2833 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Door twee tegenpolen, haha. Mijn vader was altijd ‘zuunig’, terwijl mijn moeder ons juist graag verwende met kleine dingen. Dan kocht ze zomaar nieuwe glitterpennen of een kleurboek, of nam ze ons op een doordeweekse dag spontaan mee naar de stad voor een ijsje. Daar moesten we vervolgens niet al te opzichtig over doen tegenover mijn vader. Niet dat het een geheim was, maar eerder: wat niet weet, wat niet deert.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Mijn vader predikte dus die zuinigheid: niet zomaar spullen kopen, maar juist geld opzij zetten. Mijn moeder liet juist zien dat je zelfs met kleine aankopen al blij kon worden – of dat je er iemand anders blij mee kon maken. Ik denk dat ik dat wel van haar heb overgenomen: dat nieuwe spullen een fijn gevoel geven.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Ik geef het graag uit aan dingen waar ik op dat moment blij van word, al zijn dat vaak wel impulsaankopen. Zie ik op Instagram een hip jasje voorbijkomen, wil ik dat meteen hebben – ook al heb ik al vijftien jasjes in de kast hangen. En het gaat zelfs nog verder. Zo zag ik laatst een advertentie voor de presale van een concert van een artiest die ik best leuk vind – ik ken lang niet alle liedjes, maar kan de bekende hits meezingen. Ik kreeg direct een soort FOMO en dacht meteen: daar móét ik bij zijn.

Mijn hart klopte in mijn keel toen ik in de digitale wachtrij stond, maar ik had die kaarten binnen no-time gekocht. Even gaf dat een kick: dát was me maar mooi gelukt. Maar een dag later voelde het al veel minder speciaal en dacht ik: waarom wilde ik hier per se heen? Vrij onhandig om je dat te bedenken nádat je 300 euro hebt uitgegeven aan twee kaarten. Ik heb er heus wel zin in hoor, maar ik ben dus geen megafan.”

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„Niet echt, maar ik vraag me wel steeds vaker af waarom ik al die dingen steeds koop. Zo’n nieuw jasje is even leuk, maar daarna wil ik alweer iets anders. Zelfs als ik naar de supermarkt ga, loop ik vaak ook nog even langs de drogist en kom ik thuis met de zoveelste lipgloss. Dat voldane gevoel duurt vervolgens maar even, en dat vind ik confronterend.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Geen grote financiële problemen, maar al die kleine aankopen tellen natuurlijk wel op. Zonde, want dat bedrag had ik ook op een spaarrekening kunnen zetten.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker, ik heb ook wel een klein buffertje – met de nadruk op klein.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Misschien gek, maar ik denk juist van niet. Waarschijnlijk zou ik dan alleen maar méér kopen, zonder dat het iets aan mijn leven toevoegt.”

Kortom: geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Een beetje geld maakt het leven makkelijker, maar kopen om het kopen maakt niet blijvend gelukkig. Ik merk dat het leven daardoor soms zelfs een beetje leeg voelt. Echt gelukkig zijn is tevreden zijn met wat je hebt. Dat mantra moet ik alleen zelf ook wat vaker gaan uitspreken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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