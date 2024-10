Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders blijven trouw aan het pannenkoekenhuis: dit is waarom (plus vijf bijzondere pannenkoekvariaties)

Je kunt ze simpel beleggen met stroop of poedersuiker, of je gaat voor een uitgebreide variant met zalm of zelfs shoarma. Pannenkoekenhuizen blijven onverminderd populair in Nederland. De voornaamste reden daarvoor: het is lekker makkelijk en niet zo duur.

Ga je zelf bakken? Dan mislukt de eerste pannenkoek altijd. Metro legde eerder al uit waarom. In een restaurant heb je dat probleem niet. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat het aantal pannenkoekenrestaurants tussen 2010 en 2024 met bijna 12 procent is gestegen. Er zijn 339 van dit soort restaurants in Nederland.

De Telegraaf zet hun favoriete pannenkoekenrestaurants op een rij. De Pannekoekenmolen de Graanhalm in Burgh-Haamstede en Pannenkoekenhuis Hans en Grietje in Zeewolde worden geroemd door de krant.

Het is een ‘overzichtelijke uitgave’

Ook spreekt de krant met food-trendwatcher Gijsbregt Brouwer. Hij merkt dat de Nederlander het fijn vindt om te weten wat ze ongeveer moeten afrekenen. Een etentje in een pannenkoekenrestaurant is volgens hem een overzichtelijke uitgave. „Iedereen heeft wel in zijn hoofd wat een pannenkoek ongeveer mag kosten. Bij veel andere zaken, denk aan fastfoodtenten, eetcafés of een restaurant in de stad, is niet duidelijk meer wat je kwijt bent. Die behapbaarheid en overzichtelijkheid is voor veel consumenten belangrijk.”

Veel mensen hebben tegenwoordig aangepaste diëten. De een eet absoluut geen vlees en de ander leeft juist volgens het carnivoordieet (lees hier of dat gezond is). „Ik kan er met mijn grootste vleesetende vriend en vegetarische vriendin naartoe. Je kunt er van alles op gooien en het houdt eigenlijk alle gasten tevreden”, vertelt Brouwer.

Opvallende pannenkoeken op de menukaart

De pannenkoek naturel, met wat stroop of poedersuiker wordt vaak besteld. Net als de pannenkoek met rozijn en die met spek en appel. Maar er worden ook veel creatieve gerechten op de menukaart gezet. Zoals deze vijf bijzondere pannenkoeken die geserveerd worden:

Pannenkoeken met champignons en roomsaus. De Italiaanse pannenkoek, met de toppings van een pizza. Pannenkoek met shoarma en (veel) knoflooksaus. De Dubai-pannenkoek, die mag niet ontbreken in 2024. Five Cheese Pancake: de bekende pannenkoek met kaas, maar dan met nog vier extra soorten kaas.

Vorig jaar werd het NK Lekkerste Pannenkoek gehouden. Ook daar kwamen de gekste creaties voorbij, zag Metro.

Hoge omloopsnelheid in de restaurants

Voor ondernemers is het nog steeds erg interessant om een pannenkoekenrestaurant te beginnen. Dat komt mede door de hoge omloopsnelheid. Pannenkoeken hebben een relatief korte bereidingstijd, wat betekent dat gasten niet extreem lang blijven. Dat maakt een avond erg winstgevend.

Het type restaurant is voor alle leeftijden interessant. Gezinnen met jonge kinderen zullen snel naar een pannenkoekenrestaurant gaan, omdat er vaak een speelgelegenheid is. En omdat de kinderen niet de hele avond hoeven te wachten tot de ouders drie (of meer) gangen achter de kiezen hebben. Studenten gaan erheen vanwege de interessante prijs. En ouderen krijgen er nostalgische gevoelens bij.

Veel vestigingen zitten op strategische plekken, zoals in gebieden waar veel wandelaars en fietsers komen. Ook doen deze restaurants het goed op het gebied van personeelsverloop. In tegenstelling tot de rest van de horeca lijken personeelstekorten voor deze branche geen rol te spelen.

