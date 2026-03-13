Deze oud-studenten kunnen rekenen op een tegemoetkoming van ongeveer 2000 euro

Een groot aantal oud-studenten kan volgend jaar rekenen op een financiële meevaller. Pechstudenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen volgend jaar namelijk ongeveer 2000 euro extra compensatie, afhankelijk van de duur van hun studie.

Het was de verwachting dat het kabinet hier vandaag mee zou instemmen, maar omdat het voorstel van tevoren uitlekte, haalde premier Rob Jetten het van de agenda. De tegemoetkoming wordt daarom bij een latere ministerraad besproken.

Afschaffen basisbeurs teruggedraaid

Het bedrag van 2000 euro komt bovenop de maximale 3740 euro die studenten eerder al hebben gekregen. Ze hoeven er geen aanvraag voor te doen, het bedrag wordt automatisch door DUO uitgekeerd. De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft, maar acht jaar later kwam de politiek hierop terug. Het leenstelsel had namelijk niet het verwachte effect. Studenten konden een lening krijgen van de overheid met lage rente en het geld dat bespaard werd zou direct naar de onderwijskwaliteit vloeien. Alleen viel dit in de praktijk vies tegen.

Een groep van zo’n 760.000 studenten viel precies tussen wal en schip. Zij doopten zichzelf tot de ‘pechgeneratie’; omdat ze geen gebruik konden maken van de basisbeurs. De politiek is het ermee eens dat dit oneerlijk is en wil ze daarom nu voor een tweede keer tegemoet komen.

Oud-studenten kunnen hogere tegemoetkoming krijgen

Een groot deel van de Tweede Kamer vond de eerdere compensatie namelijk te beperkt en drong aan op een tweede ronde. Het idee was om studenten 40 euro per gestudeerde maand uit te betalen. Studenten die vier jaar zonder basisbeurs hebben gestudeerd, zouden daardoor uitkomen op ongeveer 2000 euro extra.

Voor sommige studenten kan de tegemoetkoming echter hoger uitvallen. DUO rekent namelijk met de gebruikelijke studieduur van een opleiding. Dit betekent dat als je een zesjarige studie geneeskunde hebt gevolgd, je daardoor op ongeveer 3000 euro kan uitkomen.

Als deze regeling wordt goedgekeurd door de ministerraad, moet het ook nog door de Tweede en Eerste Kamer. De uitbetaling wordt naar verwachting op 1 april 2027 uitgevoerd. Bij wie nog een studieschuld heeft, wordt het bedrag daarvan afgeschreven.

