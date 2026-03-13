Sky: Formule 1 schrapt races in Bahrein en Saudi-Arabië

De Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn geannuleerd. Dat stelt de Duitse betaalzender Sky volgens DPA. De GP’s stonden voor 12 en 19 april op de kalender, maar gaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door.

Sky, dat over de uitzendrechten in de Formule 1 beschikt, meldt het nieuws op de website. Er zouden geen vervangende data voor de twee races komen. De racekalender wordt ingekort en omvat nu nog slechts 22 in plaats van 24 evenementen.

Zowel Bahrein als Saudi-Arabië is in de voorbije weken door Iran aangevallen als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op dat land. Door het wegvallen van beide races ontstaat er na de Grote Prijs van Japan, die op 29 maart wordt verreden, een gat van vijf weken in de kalender. Op 3 mei staat de GP van Miami op het programma.

Zondag wordt de GP van China op het circuit van Shanghai verreden. Dat is de tweede race van het seizoen. George Russell (Mercedes) schreef in Melbourne de eerste GP van het jaar op zijn naam.

ANP

