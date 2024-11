Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Pechgeneratie’-student door leenstelsel? Als je aan deze voorwaarden voldoet, krijg je ruim 3700 euro

Lange tijd dachten studenten die tussen 2015 en 2023 studeerden, dat zij simpelweg pech hadden met het leenstelsel. Maar zij kunnen nu compensatie krijgen voor deze periode, waarin de basisbeurs wegviel. Maar wat krijgen zij nu precies en aan welke voorwaarden moeten deze studenten voldoen?

De basisbeurs werd ooit afgeschaft, maar is vorig jaar opnieuw ingevoerd voor studenten. Dat betekent wel dat de zogenoemde ‘pechgeneratie’, die studeerde in de periode van het leenstelsel, voornamelijk schulden heeft gemaakt.

Compensatie voor studenten pechgeneratie

Vanaf januari kan deze groep afgestudeerden, die studeerden tussen 2015 en 2023, compensatie verwachten. De studenten die onder deze pechgeneratie vallen, kregen tijdens hun studie geen basisbeurs en moesten al het geld voor hun opleiding zelf betalen óf bijlenen.

Maar daarvoor zijn dus nu twee regelingen ingevoerd. De tegemoetkoming gemiste basisbeurs en de tegemoetkoming studievoucher. Maar wie komt daar precies voor in aanmerking? Radar somde de voorwaarden op.

1. Tegemoetkoming gemiste basisbeurs

Voor deze tegemoetkoming moet een student minimaal twaalf maanden of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Ook moet hij of zij binnen tien jaar zijn afgestudeerd of, als ze nog studeren, binnen tien jaar vanaf het begin van de studie afstuderen. De opleiding moet officieel erkend zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het maakt niet uit of zij wel of geen geld hebben geleend in die periode.

En wat voor bedrag is dat dan? Dit is 34,17 euro per maand, wat neerkomt op een bedrag van 410,04 euro per jaar dat een student studeerde onder het leenstelsel. Overigens worden jaren door studievertraging niet meegerekend.

2. Tegemoetkoming studievoucher

Studenten hebben recht op deze tegemoetkoming als zij in de eerste vier jaar van het leenstelsel studeerden. Deze studenten ontvingen voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019. Deze groep studeerde binnen tien jaar af of studeren binnen tien jaar af als zij nu nog studeren. Deze groep heeft nog geen studievoucher ingezet of heeft niet het volledige bedrag opgemaakt.

En wat voor bedrag is dat dan? 2097,08 euro als deze student aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Dat bedrag ontvangt men naast de tegemoetkoming gemiste basisbeurs. Is een deel van de voucher al gebruikt voor een nieuwe studie? Dan krijgt hij of zij het resterende bedrag.

Gestudeerd onder het leenstelsel

Als studenten bijvoorbeeld vier jaar onder het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen zij de tegemoetkoming gemiste basisbeurs (1640,16 euro) en de tegemoetkoming studievoucher (2097,08 euro), wat neerkomt op een bedrag van 3737,24 euro.

Iedereen die voor of in 2024 afstudeerde, krijgt in januari bericht van DUO. De tegemoetkoming wordt verrekend met de studieschuld. Mocht iemand geen of een lage studieschuld hebben, dan krijgt hij of zij het bedrag binnen zes weken uitbetaald.

Reacties