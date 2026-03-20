AZ-middenvelder Smit (20) debuteert in selectie Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman heeft Kees Smit voor het eerst voor het Nederlands elftal geselecteerd. De 20-jarige middenvelder van AZ maakt deel uit van de groep van 26 spelers voor de komende twee oefenwedstrijden tegen Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart). Dat meldt voetbalbond KNVB.

De keuze van Koeman voor Smit is geen hele grote verrassing. „Hij is een van de spelers die bij mij op een lijstje staat om in de gaten te houden. Ik heb ooit Pedri bij FC Barcelona meegemaakt. Ik zie dingen bij Smit die mij aan Pedri doen denken”, vertelde de trainer in november tijdens de vorige interlandperiode in een persconferentie.

Smit is een vaste waarde bij AZ, waarmee hij donderdag de kwartfinales van de Conference League bereikte. Vorige zomer won hij met Oranje onder 19 de Europese titel. Smit werd met vier doelpunten topscorer van het toernooi en daarnaast uitgeroepen tot beste speler.

Doelman Justin Bijlow en spits Brian Brobbey keren terug in de selectie. Bijlow, vaste waarde bij Genoa, neemt de plaats in van de geblesseerde Robbin Roefs van Sunderland. Brobbey wordt beloond voor zijn spel bij Sunderland. De oud-Ajacied werd een jaar geleden voor het laatst geselecteerd.

ANP

