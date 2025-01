Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koopkracht stijgt bij meeste huishoudens, deze groepen merken een daling

Voor veel mensen gaat het nettoloon iets omhoog. Allemaal leuk en aardig, maar als de inflatie alsnog hoger is, ga je er onderaan de streep niet op vooruit. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gaan de meeste huishoudens er qua koopkracht op vooruit dit jaar. Er zijn twee groepen die erop achteruit gaan.

Onlangs bleek ook al dat hoewel fulltimers er qua geld en inkomen op vooruit gaan in 2025, parttimers bedrogen uitkomen.

Meeste huishoudens hebben meer koopkracht in 2025

De meeste huishoudens gaan er dus op vooruit, maar wel slechts een klein beetje. Dat komt omdat de lonen meer stijgen dan de prijzen. Gepensioneerden en zelfstandigen gaan er gemiddeld gezien juist op achteruit.

Op Prinsjesdag werd al geschat dat de lonen zouden stijgen, maar de loonstijging valt waarschijnlijk zelfs nog wat hoger uit dan toen werd gedacht. Het gaat uiteindelijk om gemiddeld 4,5 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) schat in dat de inflatie voor dit jaar blijft haken op 3,2 procent. Naast een stijging van de lonen, stijgen ook verschillende uitkeringen. Onlangs vertelde Metro je al hoe hoog het bedrag is dat mensen in de bijstand krijgen. De bedragen waarmee de koopkracht van Nederlanders toeneemt, variëren volgens het Nibud tussen 1 euro en 65 euro per maand.

Het gaat dus maar om relatief kleine bedragen. „Helaas merk je die loonstijging maar één keer per maand, terwijl je veel vaker aan de kassa of bij de pomp staat en dan elke keer weer schrikt van de prijzen”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. „De paar tientjes die je er misschien op vooruit gaat, kunnen gevoelsmatig snel verdampen.”

Veranderde belastingen

Dat we in 2025 iets meer kunnen kopen met het geld dat we verdienen, komt ook mede door de invoering van een extra belastingschijf. Vooral mensen die minimumloon verdienen, gaan er daardoor op vooruit. De zorgtoeslag en het kindgebonden budget stijgt echter ook.

Zzp’ers gaan er niet op vooruit, onder andere door de gedaalde zelfstandigenaftrek. Verder ziet het Nibud dat de indexatie van de aanvullende pensioenen is achtergebleven bij de verwachtingen. Daardoor gaat de koopkracht van gepensioneerden met een aanvullend pensioen er met 0,2 tot 1,3 procent op achteruit.

Vorige Volgende

Reacties