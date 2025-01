Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD wil demonstratierecht inperken: ‘Loopt te vaak uit de hand’

Je hebt het de afgelopen tijd vast regelmatig in het nieuws gezien: demonstraties die uit de hand liepen, waar de ME ingezet moest worden en toenemende agressie. De VVD wil dat anders zien en het demonstratierecht inperken. Het loopt volgens de coalitiepartij te vaak uit de hand.

Minister van Justitie en Veiligheid Davi van Weel (VVD) zei in augustus 2024 al dat hij scherpere grenzen wil stellen aan het demonstratierecht. Daar ontstond destijds een stevige discussie over, een advocaat noemde het zelfs gevaarlijk en een ‘opmaat naar autocratie’.

Deze week was er ook al discussie over een plan van de minister van Financiën, om banken met elkaar te laten samenwerken.

Strengere grenzen demonstratierecht

Nu weet EenVandaag te melden dat niet alleen Van Weel wil dat het demonstratierecht strenger wordt afgebakend, maar dat meer stemmen binnen de VVD daarvoor pleiten. Of het nu gaat om boerenprotesten, klimaatactivisten die snelwegen blokkeren of pro-Palestina-demonstraties: het gaat de coalitiepartij te ver. „Dit zijn geen demonstranten, maar delinquenten”, vindt VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het demonstratierecht. Michon-Derkzen wil dan een aantal voorstellen doen om dat recht aan te passen, zodat het „beter aansluit bij de uitdagingen van 2025″. Een voorstel is dat burgemeesters en politie meer handvatten krijgen om op te treden.

„We zien dat demonstraties volledig uit de hand lopen. Alle middelen om het doel te bereiken zijn geoorloofd”, zegt Michon-Derkzen. Ze doelt hiermee op wegblokkades, maar ook op de pro-Palestina-demonstraties waarbij „een hele universiteit kort en klein is geslagen”. De boeren worden ook niet buiten beschouwing gelaten: zij krijgen kritiek op het in de fik steken van materiaal op snelwegen, waardoor asbest vrijkwam. Ook tegen de regels in op de snelweg rijden met een trekker verdient volgens het VVD-Kamerlid geen schoondheidsprijs.

Van Weel: ‘Niet inperken, maar grenzen stellen’

In augustus vorig jaar zei minister Van Weel dat hij het demonstratierecht niet wil inperken, maar dat hij grenzen wil stellen. „Ik denk dat een groot deel van de bevolking dat prima zou vinden. Al die uren politie-inzet kunnen we elders goed gebruiken. Zien deze demonstranten wel de impact van wat zij doen op onze rechtsstaat?”

Advocaat Willem Jebbink kon zich destijds totaal niet vinden in de woorden van Van Weel. „Dit is een opmaat naar een autocratie. Het demonstratierecht inperken omdat je het idee hebt dat een groot deel van de mensen in Nederland te ver gaat op de manier waarop ze demonstreren, dan zeg je eigenlijk dat de minderheid moet luisteren naar de meerderheid. En dat is uitermate gevaarlijk.”

