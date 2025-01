Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Martijn Krabbé weer aan het werk, ondanks ziekte: ‘Natuurlijke habitat’

Martijn Krabbé kwam onlangs in de LINDA. naar buiten met het nieuws dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Ondanks dat zware nieuws is hij weer aan het werk voor Kopen zonder kijken, het RTL-programma waarin huiszoekenden een huis kopen zonder het van tevoren te zien. Op de Instagram-story van Thijmen Vissers, de eindredacteur en regisseur van het programma, is Krabbé in de studio te zien.

Eind januari vorig jaar ontdekte Krabbé tijdens een vakantie in Thailand dat hij een hersenbloeding had gehad. Die kwam voort uit de uitgezaaide kanker in zijn hersenen. „Oftewel: ik had gewoon full scale kanker. Uitgezaaide longkanker, in het laatste stadium”, vertelt Krabbé in het interview dat hij samen met zijn 20-jarige dochter Michelle heeft gegeven.

Martijn Krabbé weer aan het werk

Ondanks dat Krabbé dus weer aan het werk is, mag hij veel dingen niet meer doen. Dat vindt hij een van de moeilijkste dingen aan ernstig ziek zijn. Autorijden mag hij bijvoorbeeld niet meer. „Omdat ik vorig jaar een epileptische aanval kreeg, waardoor ik uit huis getakeld moest worden. Achilles (de 16-jarige zoon van Krabbé, red.) was daarbij, heel traumatisch.” Krabbé straalt het liefst uit dat alles goed gaat, maar hij merkt dat hij verzwakt. „Ook mentaal. Ik ben aan het wegrotten. Zo is het gewoon.”

Vorige Volgende

Reacties