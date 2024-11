Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgtoeslag stijgt: zoveel ontvang je in 2025 per inkomen

De zorgpremies zijn flink gestegen. Gelukkig stijgt de zorgtoeslag voor 2025 ook (al is de stijging niet zo fors). Dit ontvang je volgend jaar, per inkomen. De inkomensgrens is iets verhoogd.

In theorie gaan mensen die recht hebben op zorgtoeslag er dus op vooruit, maar omdat de premie harder stijgt, gaan zij er aan het eind van de streep op achteruit.

Gemiddeld komen de zorgpremies volgend jaar uit op 156 euro per maand. Dit was te verwachten: tijdens Prinsjesdag werd een stijging al aangekondigd door het kabinet. Twijfel jij om over te stappen? Lees hier wat een expert daarover zegt. Metro bracht eerder in kaart dat de zorgpremie de afgelopen jaren fors is gestegen.

Niet alleen de premie gaat omhoog, ook het basispakket wijzigt. Zo verdwijnt de restitutiepolis, wordt de aanvullende zorgverzekering met dekking voor fysiotherapie nog verder uitgekleed en gaat de herstelzorg post-covid uit het basispakket.

De zorgtoeslag in 2025

De zorgtoeslag gaat dus omhoog in 2025. De maximale zorgtoeslag wordt 131 euro per maand (1572 euro per jaar). Dat is 8 euro per maand meer dan in 2025. Gezinnen kunnen maximaal een bedrag van 250 euro per maand krijgen (3000 euro per jaar). Dat is 14 euro per maand meer dan dit jaar.

Inkomen Alleenstaanden Met toeslagpartner 28.000 euro 131 euro 250 euro 29.000 euro 124 euro 244 euro 30.000 euro 112 euro 232 euro 31.000 euro 101 euro 221 euro 32.000 euro 90 euro 209 euro 33.000 euro 78 euro 198 euro 34.000 euro 67 euro 187 euro 35.000 euro 55 euro 175 euro 36.000 euro 44 euro 164 euro 37.000 euro 33 euro 152 euro 38.000 euro 21 euro 141 euro 39.000 euro 10 euro 129 euro 40.000 euro geen zorgtoeslag 118 euro 41.000 euro geen zorgtoeslag 107 euro 42.000 euro geen zorgtoeslag 95 euro 43.000 euro geen zorgtoeslag 84 euro 44.000 euro geen zorgtoeslag 72 euro 45.000 euro geen zorgtoeslag 61 euro 46.000 euro geen zorgtoeslag 50 euro 47.000 euro geen zorgtoeslag 38 euro 48.000 euro geen zorgtoeslag 27 euro 49.000 euro geen zorgtoeslag 15 euro 50.000 euro geen zorgtoeslag 4 euro

Goed om te weten: de inkomensgrens stijgt. Het zou dus kunnen dat je dit jaar nog net te veel verdient, maar volgend jaar wel recht hebt op de toeslag.

🚑 Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering? 31 december 2024 is de laatste dag waarop je over kunt stappen voor 2024. Tot en met deze dag kan je oude zorgverzekering worden opgezegd door de nieuwe verzekeraar, wat ook wel bekend staat als de ‘overstapservice’. Je kunt een nieuwe zorgverzekering afsluiten tot 31 januari 2025. De nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in, per 1 januari.

Wanneer heb je recht op toeslag?

Om recht te hebben op zorgtoeslag moet je 18 jaar of ouder zijn en een zorgverzekering hebben. Ook hangt het af van je je financiële situatie: je toetsingsinkomen en je vermogen.



Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen van jou en een eventuele partner. Hieronder vallen inkomsten uit werk, andere inkomsten, uitkeringen, pensioen en aftrekposten. Vakantiegeld, alimentatie en studiefinanciering tellen weer niet mee. Je kunt op de website van de Belastingdienst het toetsingsinkomen uitrekenen.

In 2025 staat de inkomensgrens op 39.719 euro per jaar. In 2024 was dat nog 37.496. Verdien je meer, dan heb je geen recht op zorgtoeslag. Als je een toeslagpartner hebt, mag het inkomen niet hoger zijn dan 50.206 euro per jaar. In 2024 was dat 47.368 euro. Het vermogen mag maximaal 141.896 euro zijn, of 179.429 euro als je een toeslagpartner hebt.

