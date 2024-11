Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een op de drie vrouwen krijgt te maken met geweld

Het is vandaag de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Hierop worden pijnlijke cijfers opnieuw onder de aandacht gebracht. Zowel de statistieken in Nederland als wereldwijd laten een schokkend beeld zien van geweld tegen vrouwen.

In het hele land worden gebouwen de komende weken oranje verlicht. Dat maakt deel uit van Orange the World, een internationale campagne om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. De campagne start vandaag en eindigt op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

Hoe ziet de campagne eruit?

In Rotterdam, Almere, Amersfoort, Deventer en Bussum wordt de film Het ligt aan mij vertoond. In Deventer en Bussum gebeurt dat in een vrachtwagen van Wim Hertgers. Zijn dochter werd vorig jaar in Winterswijk vermoord door haar ex. In andere steden zijn ook films over geweld tegen vrouwen te zien.

Rotterdam maakt bekend welke kunstenaar een monument over femicide (vrouwenmoord) mag maken. Het beeld wordt een eerbetoon aan de 16-jarige Hümeyra, die in december 2018 in de fietsenkelder van haar school werd doodgeschoten door een man die haar stalkte. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel.

Gebouwen die oranje kleuren, zijn onder meer het Academiegebouw en het hoofdkantoor van de Gasunie in Groningen, de Sassenpoort in Zwolle, Hotel de Wereld in Wageningen, de Koornbeursbrug in Leiden, de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude, de Cuneratoren in Rhenen, het monument voor de anticonceptiepil in Oss en de Wilhelminabrug in Deventer.

Zoveel vrouwen krijgen te maken met geweld

Volgens Orange the World krijgt wereldwijd één op de drie vrouwen te maken met geweld. Per dag sterven 137 vrouwen door femicide, dat zijn vijf tot zes vrouwen per uur.

In Nederland wordt iedere acht dagen een vrouw om het leven gebracht, vaak door een partner, een ex of iemand die is afgewezen. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kwamen in 2023 41 vrouwen om het leven door een moord of partnergeweld. In de periode 2014 tot en met 2023 had de politie bij 96 procent van alle vrouwelijke slachtoffers een (vermoedelijke) dader in beeld. Meer dan de helft van deze vrouwen (54 procent) werd door hun (ex-)partner gedood.

ℹ️ Vrouwenmoord in Nederland Vrouwenmoord, of femicide, komt in Nederland relatief veel voor. Nederland is, na Zweden en Finland, nummer drie op de lijst van Europese landen waar de meeste vrouwen worden vermoord.

Intimidatie en ongewenste seksuele aandacht

Ook online intimidatie is een groot probleem. Wereldwijd heeft 58 procent van de meisjes tussen de 15 en 25 jaar hier mee te maken, zegt CARE Nederland. Dichter bij huis, in Nederland, kregen in 2022 maar liefst 1,8 miljoen mensen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij vrouwen onevenredig vaak slachtoffer zijn.

Meer dan 1 op de 10 vrouwen in Nederland ervaart ongewenste seksuele aandacht van derden tijdens het werk, 3,5 procent wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie door een collega of leidinggevende.

De non-profitorganisatie voert campagne om aandacht te vragen voor een wereld waarin vrouwen en meisjes zich overal veilig kunnen voelen. „De veiligheid van vrouwen moet gegarandeerd worden, ongeacht wat ze doen of dragen. Geweld tegen vrouwen is niet alleen een schending van mensenrechten, maar ook een enorme belemmering voor hun welzijn, gezondheid en kansen in het leven. Het is tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen om vrouwen en meisjes overal ter wereld te beschermen, zowel offline als online”, zegt Reintje van Haeringen, directeur van CARE Nederland.

