64 procent van de Nederlanders heeft in 2050 overgewicht, verwacht het RIVM

In 2050 heeft 64 procent van de Nederlandse bevolking overgewicht, verwacht het RIVM. Vorig jaar had 50 procent van de bevolking overgewicht.

De verwachting van het RIVM staat in het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM, dat woensdag verschijnt.

Meer mensen in Nederland krijgen overgewicht

Het aantal mensen met overgewicht neemt in elke leeftijdsgroep toe, maar de groei is het sterkst in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 44 jaar. Op dit moment zijn Babyboomers het meest ongezond. Oudersdomsexpert David van Bodegom wist te vertellen dat twee op de drie ouderen een buikje hebben, maar dat dat bij 80 tot 90 procent van hen voorkomen had kunnen worden.

Overgewicht begint zich op een steeds jongere leeftijd te ontwikkelen, meldt het RIVM ook. In 1990 had 17 procent van de 20- tot en met 29-jarigen nog overgewicht, dat was in 2020 32 procent. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting door, meldt het RIVM.

Het RIVM publiceert woensdag een uitgebreid vierjaarlijks rapport over de toekomst van de Nederlandse gezondheid, maar heeft maandagochtend al enkele resultaten vrijgegeven. Eerder meldde het instituut al op basis van het rapport dat het aantal chronisch zieken in 2050 bijna 12 miljoen is. Dementie en artrose komen dan tweemaal zo vaak voor als nu.

