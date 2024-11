Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gat tussen zorgpremie 2020 en 2025 flink: zoveel ben je in vijf jaar meer gaan betalen

De zorgpremie is de afgelopen jaren flink gestegen. Ook in 2025 gaan we weer meer betalen. Maar hoe hoog was die stijging dan? We zetten op een rij welke groei de zorgpremie doormaakte.

In 2025 ben je gemiddeld 157,96 euro per maand kwijt aan je zorgverzekering, in 2020 was dat nog gemiddeld 119,09 euro per maand. Dat is een stijging van 32,7 procent, blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Stijging zorgpremie

Goed, gemiddeld gezien was de stijging dus 32,7 procent, maar als we naar de cijfers an sich kijken, is het gat nog groter. De allergoedkoopste basisverzekering voor zorg kostte je in 2020 nog 101,95 euro per maand. Dat ging om een budgetpolis bij Zekur, bij een eigen risico van 385 euro. In 2025 is de allergoedkoopste basisverzekering die van VinkVink, voor 141,40 euro per maand. Dat gaat om een stijging van bijna 39 procent in zo’n vijf jaar.

Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl: „De voortdurende stijging van zorgpremies zet steeds meer druk op huishoudens, vooral voor degenen die al moeite hebben om rond te komen. Steeds meer mensen maken noodgedwongen keuzes die hun toegang tot adequate gezondheidszorg kunnen beperken. Ze kiezen bijvoorbeeld voor de laagste premie, maar houden geen rekening met hun zorgbehoeften. Deze ontwikkeling kan niet alleen leiden tot financiële stress voor verzekerden, maar ook tot een grotere ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg.”

Goedkoopste en duurste zorgverzekering in 2025 Eerder zette Metro al op een rij wat de goedkoopste zorgverzekeringen zijn in 2025. Het gaat dan om de basisverzekeringen bij een eigen risico van 385 euro. Dit zijn de goedkoopste opties: VinkVink Basis – 141,40 euro per maand FBTO Basis – 145,95 euro per maand a.s.r. Bewuste Keuze – 147,50 euro per maand CZdirect – 148,00 euro per maand De Friesland Zelf Bewust – 148,95 euro per maand De duurste basisverzekering krijg je in 2025 bij a.s.r, a.s.r (ik kies zelf) en CZ. Daar betaal je 177,50 euro per maand voor een combinatiepolis.

Meer betalen voor minder dekking

De premie steeg de afgelopen jaren dus flink en volgend jaar betaal je gemiddeld 38 euro meer dan in 2020. Maar de breedte van de dekking steeg niet mee. Sterker nog, de dekking slonk in sommige gevallen. Dat betekent dat de zorgverzekering minder vergoedt. Daarnaast verdwijnt de restitutiepolis, wat voor sommige mensen zware gevolgen heeft.

„Dit jaar zijn alle restitutiepolissen omgezet in een combinatiepolis. Toch betaal je meer dan vorig jaar: je krijgt dus eigenlijk minder voor je geld”, legt Broekman uit. „Voor consumenten is het daarom belangrijk om elk jaar te kijken of hun huidige zorgverzekering nog wel past bij hun zorgbehoeften en budget. Ook is het belangrijk dat ze kijken of hun zorgverzekeraar een contract heeft met hun zorgverlener naar keuze. Door de zorgverzekering af te stemmen op de persoonlijke voorkeur en behoeften zijn consumenten in het einde mogelijk goedkoper uit.’’

