Twijfel je om over te stappen van zorgverzekering? Expert geeft advies

Het einde van het jaar komt langzamerhand in zicht en dus is het weer tijd om je zorgverzekering onder de loep te nemen. In veel gevallen loont het om over te stappen. Toch zijn 6 op de 10 Nederlanders dit jaar niet van plan een andere zorgverzekeraar te zoeken. Vooral mensen van 55 jaar en ouder stappen niet over.

Mensen die jaar na jaar zonder om zich heen te kijken bij dezelfde zorgverzekeraar blijven, hebben vaak een dekking die niet helemaal bij ze past, waar ze ook nog eens te veel premie voor betalen. 30 procent twijfelt nog of ze over gaan stappen, 7 procent gaat dat sowieso doen. Geld besparen is voor de mensen die sowieso gaan overstappen de belangrijkste drijfveer, blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl.

🏥 Hogere zorgpremie in 2025 Of je nu overstapt of niet, in 2025 ga je meer betalen voor je zorgverzekering. Voor volgend jaar wordt gerekend op een jaarpremie van 1900 euro tegenover de 1792 euro die voor dit jaar in de boeken staat. De gemiddelde maandpremie ligt nu net onder 150 euro en gaat komend jaar omhoog naar iets meer dan 158 euro. Verzekeraars mogen wel zelf bepalen hoe hoog de premie uiteindelijk wordt, dus het kan meer of minder zijn dan deze schatting.

Overstappen van zorgverzekering? ‘Maak een vergelijking’

Vooral ouderen stappen dit jaar dus niet over van zorgverzekeraar. Volgens Jeremy Broekman, expert zorgverzekeringen bij Overstappen.nl, komt dit deels omdat ze „bang zijn dat een andere zorgverzekeraar ze niet accepteert omdat ze al medische klachten hebben”. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn: zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering. „Veel 55-plussers hebben aanvullende dekkingen, hiervoor geldt helaas geen acceptatieplicht. Bij afwijzing van je nieuwe verzekeraar blijft je aanvullende dekking bij je oude verzekeraar bestaan. Je blijft dan altijd goed verzekerd”, benadrukt Broekman.

Mensen die wel overstappen, zijn vooral op zoek naar betere voorwaarden en een dekking die beter bij hen past. Voor 10 procent van de overstappers is een betere dienstverlening de belangrijkste reden.

Twijfel je nog? Dan heeft Broekman wat advies voor je: „Je hoeft natuurlijk geen overstap te maken als je verzekering nog bij je past. Het is wel goed om te weten dat zorgverzekeraars ieder jaar de dekking en de premie aanpassen. Dat kan betekenen dat je zorgverzekering die je dit jaar had, volgend jaar niet meer bij je past. De dekking sluit bijvoorbeeld niet meer aan op je zorgbehoeften of je betaalt meer premie dan nodig voor zorg die je niet gebruikt. Ik raad iedereen aan om elk jaar je behoeften in kaart te brengen en een vergelijking te maken. Zo weet je zeker dat je volgend zorgjaar nog goed zit.”

