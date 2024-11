Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgpremies stijgen: dit ga jij betalen per maand

Alle zorgpremies gaan omhoog. Dat betekent dat je volgend jaar meer moet gaan betalen. Vannacht hebben de zorgverzekeraars hun premies bekendgemaakt. We zetten op een rij wat jij kwijt gaat zijn per maand.

Gemiddeld komen de premies uit op 156 euro per maand. Dit was te verwachten. Tijdens Prinsjesdag werd een stijging al aangekondigd door het kabinet. Twijfel jij om over te stappen? Lees hier wat een expert daarover zegt.

Zorgpremies bijna verdubbeld sinds invoering

Je gaat in 2025 ongeveer 10 euro per maand meer betalen dan in 2024. Wat uitkomt op een gemiddeld bedrag van 156 euro per maand. In 2006 werd de nieuwe verzekering voor ziektekosten ingevoerd. Toen betaalde je nog maar zo’n 85 euro per maand.

Zilveren Kruis is de meest gekozen basisverzekering. Deze gaat 8,80 euro extra kosten, wat neerkomt op 156,25 euro per maand. Bij VGZ ga je bijna 12 euro meer betalen, daar stijgt het bedrag naar 151,90 euro. Het maandbedrag voor de populairste polisvorm bij CZ gaat zo’n 14 euro omhoog naar bijna 160 euro.

Het maandbedrag voor het basispakket bij Menzis stijgt met 9,50 euro naar 156,25 euro. Dat is volgens de zorgverzekeraar minder dan verwacht. Het bedrijf gebruikt 78 miljoen euro uit de eigen middelen om de stijging van de premie te dempen.

‘Grens van wat mensen voor zorg willen betalen is bereikt’

DSW maakte traditiegetrouw als eerste de premies bekend, bijna twee maanden geleden. Het maandbedrag daar gaat met 9,50 euro omhoog naar 158,50. Directeur Aad de Groot uitte toen zijn zorgen over de betaalbaarheid van zorg bij de NOS. „Wij merken dat de grens van wat mensen in Nederland voor zorg willen en kunnen betalen is bereikt. De solidariteit staat onder grote druk.”

Bij de kleine verzekeraar Salland stijgt de prijs met 8 euro, naar 153,90 euro per maand. Dat is een mindere stijging dan ze in eerste instantie verwacht hadden. Er zit nogal een verschil tussen hoeveel mensen met een verschillend inkomen bijdragen aan zorg uit het basispakket. Metro legde eerder al uit hoe dat zit.

De zorgverzekeraars verwachten dat het bedrag de komende jaren zal blijven stijgen. Dat komt omdat meer mensen zorg nodig hebben. Wachtlijsten en overbelasting van zorgpersoneel sluiten ze ook niet uit.

‘Overheid moet toeslagen overmaken naar verzekeraars’

Ze opperen dat de overheid daarom de zorgtoeslagen niet overmaakt naar de burger, maar naar de verzekeraars. Zij kunnen het dan verrekend met het bedrag dat je moet betalen. „Door deze aanpak hoeft de verzekerde minder uit eigen zak te betalen voor de zorgverzekering en wordt ervoor gezorgd dat de zorgtoeslag precies wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is”, zegt Menzis tegen het ANP.

Reacties