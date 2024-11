Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgverzekering: wat verandert er in het basispakket van 2025?

Het is bijna zover, het einde van het jaar nadert. Voor veel mensen is dat het moment om over te stappen van zorgverzekering. Zoals de laatste jaren, loopt ook nu de premie weer op. Ook wijzigt het basispakket. Metro zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Dit verandert in het basispakket van je zorgverzekering

Elk jaar wijzigt de zorgpremie en de zorgtoeslag. Gemiddeld stijgt de basispremie met 12 euro per maand, wat neerkomt op 144 euro per jaar. Maandelijks betaal je in 2025 158 euro aan basispremie. Ruim tachtig procent van de Nederlanders heeft een aanvullende verzekering. De kosten hiervoor komen neer op gemiddeld 180 euro per maand. Overigens zijn er grote verschillen tussen zorgverzekeraars, daarom is het de moeite waard om zorgverzekeringen te vergelijken. Metro bracht al eerder in kaart dat de zorgpremie de afgelopen jaren fors is gestegen.

Het eigen risico, oftewel het bedrag dat je moet betalen als je kosten maakt voor de zorg uit de basisverzekering, blijft gelijk. Ook in 2025 is dit minimaal 385 euro. Naast het verplichte eigen risico, kun je ook een vrijwillig eigen risico kiezen, tot 885 euro. Dat zorgt voor een lagere premie.

Goed nieuws voor de lange termijn: zoals het er nu uitziet, wordt het eigen risico gehalveerd in 2027. Echter: mogelijk wordt er in dat jaar ook een maximumbedrag aan eigen risico per behandeling ingevoerd. Ook de eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft onveranderd, die blijft maximaal 250 euro.

Fysiotherapie: aanvullende zorgverzekering wordt verder uitgekleed

Slecht nieuws voor mensen die fysiotherapie nodig hebben. De aanvullende zorgverzekering met dekking voor fysiotherapie wordt in 2025 nog verder uitgekleed. Sommige pakketten worden duurder, andere pakketten verdwijnen volledig. Of er gelden strengere voorwaarden en er zijn minder behandelingen beschikbaar. Gevolg is dat verzekerden minder vergoed krijgen of zelfs moeten bijbetalen voor hun behandeling.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden maximaal de helft van de behandeling. Een behandeling bij de fysiotherapeut kost al snel 44 euro, dus dan zou je maar 22 euro vergoed krijgen. Zorgverzekeraar ASR introduceert een eigen bijdrage van vijf euro per behandeling, die geldt vanaf de tiende behandeling. Ook aanvullende pakketten zijn duurder: bij de meeste gaat de premie omhoog.

Oefentherapie bij reuma

Ondanks de oplopende zorgpremies en het schrappen van bepaalde vergoedingen, komen er ook bepaalde vergoedingen bij. Zo wordt langdurige oefentherapie bij chronische gewrichtsreuma vergoed per 1 januari 2025. Dit zat voorheen niet in het basispakket, hiervoor moest je een aanvullende verzekering afsluiten.

COPD: maximum aantal behandelingen verdwijnt

Voor COPD-patiënten wordt oefentherapie al vergoed vanuit het basispakket. Vanaf 1 januari 2025 verdwijnt het maximum aantal behandelingen. Momenteel bestaat er een maximum aantal behandelingen, gebaseerd op de ernst van de COPD.

Counseling voor prenatale screening geschrapt uit basispakket

Vanaf 1 januari 2025 zit het counselingsgesprek voor prenatale screening niet meer in het basispakket. In dit gesprek worden zwangeren begeleid in de keuze om wel of geen prenatale screening te doen. Zo kunnen ze te weten komen of hun kindje een aandoening heeft.

Kaakchirurg bij orthodontie

Orthodontie wordt alleen vanuit de basisverzekering vergoed, als sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van tand, kaak of mond. Vanaf volgend jaar wordt duidelijk dat kaakchirurgen bij deze orthodontische behandelingen en diagnostiek mogen helpen.

Geriatrische revalidatiezorg: minder strenge voorwaarden

De voorwaarden voor geriatrische revalidatiezorg worden versoepeld, waardoor de zorg beter beschikbaar is. Geriatrische revalidatiezorg is gericht op kwetsbare ouderen, die herstellende zijn van een ziekte of een medische ingreep, bijvoorbeeld een operatie. Doel is dat ouderen weer zelfstandig kunnen functioneren, wat de kwaliteit van leven verhoogt. Een specialist in ouderenzorg beoordeelt of geriatrische revalidatie passende zorg is. Ook kunnen ouderen meteen thuis starten met de revalidatie.

Verkennend GGZ-gesprek voor Nederlanders met psychische problemen

Vanaf 1 januari 2025 wordt het verkennend gesprek met een GGZ-zorgverlener en maatschappelijk werker vergoed vanuit de basisverzekering. Mensen met psychische problemen kunnen dit gesprek aangaan, om te kijken of er psychische hulp nodig is, en zo ja, wat voor soort hulp passend is. Dit heeft onder andere als doel dat wachtlijsten binnen de GGZ afnemen. Het eigen risico vanuit de basisverzekering, geldt ook hiervoor.

Restitutiepolis verdwijnt

Metro schreef al eerder over het verdwijnen van de restitutiepolis en de verstrekkende gevolgen die dat heeft voor patiënten, met name in de GGZ. Er is dus geen volledig vrije artsenkeuze meer. Als verzekerde ben je dus aangewezen op gecontracteerde zorg, anders moet je de zorgkosten uit eigen zak betalen. En dat kan behoorlijk hoog oplopen.

Herstelzorg post-covid uit basispakket

1 juni 2024 verdween de vergoeding voor paramedische herstelzorg voor patiënten met long-covid uit de basisverzekering. Er geldt tot 1 januari 2025 een overgangsregeling. Vergoeding voor individuele paramedische zorg, zoals ergotherapie, diëtetiek en fysiotherapie, blijft mogelijk. In specifieke gevallen kan de zorg worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Tot wanneer kun je overstappen van zorgverzekering?

31 december 2024 is de laatste dag waarop je over kunt stappen voor 2024. Tot en met deze dag kan je oude zorgverzekering worden opgezegd door de nieuwe verzekeraar, wat ook wel bekend staat als de ‘overstapservice’. Je kunt een nieuwe zorgverzekering afsluiten tot 31 januari 2025. De nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in, per 1 januari.

