‘Koopkracht stijgt komend jaar’, deze maatregelen hebben invloed op jouw portemonnee

Dat het mediane salaris is gestegen (zie kader) is mooi nieuws, net als dat het minimumloon iets omhoog is gegaan. Nederlanders krijgen er volgend jaar meer salaris bij? Oók goed nieuws. Maar waar het om gaat, is wat je met je geld kunt doen en kopen. Want als de inflatie net zo hard – of harder – meestijgt, heb je er weinig aan. Maar er is goed nieuws: de koopkracht gaat volgend jaar stijgen, verwacht ING.

Sterker nog, de verwachtingen van ING voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 geven zelfs een „reden voor extra optimisme over de koopkracht”. Dit is welke maatregelen volgend jaar invloed zullen hebben op jouw portemonnee.

Belastingmaatregelen leiden tot meer koopkracht

Op Prinsjesdag, inmiddels een tijdje geleden, heeft het kabinet allerlei plannen voor 2025 gepresenteerd. Daaronder valt ook het koopkrachtveld, dat komend jaar in doorsnee licht stijgt, met zo’n 0,7 procent. Dat komt omdat de gemiddelde loonstijging de gemiddelde prijsstijging, inflatie dus, flink zal overtreffen. ING verwacht dat dat met ruim 1 procent zal zijn.

Daarnaast helpt de invoering van een extra (lage) belastingschijf ook mee. Heel veel huishoudens hoeven dan minder belasting te betalen over het eerste deel van hun inkomen. Metro legde al eerder uit vanaf welk bedrag je meer inkomstenbelasting moet betalen.

Maar de aanpassingen in de algemene heffingskorting zorgt ervoor dat veel werkenden juist weer wat meer belasting moeten betalen. Desondanks staat het effect op de koopkracht voor 2025 min of meer vast.

💸 Mediaan maandelijks salaris Gisteren bleek dat het mediane salaris van de Nederlander ongeveer 3307 euro per maand is. De. mediaan is het cijfer dat in het midden staat als je alle bedragen van laag naar hoog rangschikt. Dat bedrag is met 1,17 procent gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Verschil tussen stijging lonen en prijzen waarschijnlijk 1,4 procent in 2024

Er kan nog wel een verandering plaatsvinden rondom de lonen en de prijzen, dat staat nog niet helemaal vast. In het derde kwartaal stegen de lonen namelijk met 6,8 procent, de inflatie met 3,5 procent. ING verwacht dat dat positieve verschil zich doorzet, maar gedurende 2025 gaat dat verschil wel flink afnemen. Voor nu gaat de bank uit van een verschil van 1,4 procent, positief dus.

Wel is deze berekening gebaseerd op een doorsnee huishouden, dat geen enkel huishouden eigenlijk is. Het betreft statische koopkracht, dan zou alles bij het oude blijven. Maar in werkelijkheid krijgen mensen soms een kind, wisselen ze van baan, maken ze promotie of raken ze hun baan kwijt. Dan kan de koopkracht die mensen echt ervaren, verschillen van de koopkracht die ‘standaard huishoudens’ ervaren.

