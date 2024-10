Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De wolf komt steeds vaker voor: is dat gevaarlijk? En nog meer vragen over de wolf

Het aantal wolven in Nederland neemt toe en dat wordt gezien als een probleem. Rondom de wolf leven veel vragen en zijn er veel misvattingen. Zijn wolven gevaarlijk? Wat is eigenlijk de reden dat ze meer voorkomen? En wat zouden we moeten doen met deze dieren? We spreken een wolvendeskundige over deze vragen.

Na 150 jaar loopt er weer een groot roofdier rond in Nederland: de wolf. Veel mensen hebben vragen over de wolf. Hoe komt het dat hij hier voorkomt? Moeten we bang zijn voor de wolf, of valt het allemaal wel mee? Kun je nog veilig met je kinderen in het bos wandelen of de hond uitlaten?

Hoe komt het dat de wolf terug is in Nederland?

Sinds 2015 is de wolf weer terug in Nederland. „In Duitsland, waar hij vandaan komt, is hij gewend geraakt aan de menselijke omgeving”, zegt bioloog en wolvengedragsdeskundige Diederik van Liere tegen Metro. „Het Duitse beleid maakte dat de wolf onverschillig is geraakt voor de menselijke omgeving.” De Nederlandse overheid heeft de documenten van de Duitsers letterlijk overgenomen. Hierin staat dat je niet hoeft op te treden of te reageren als het dier in de bebouwde kom is. Pas binnen dertig meter zou je iets moeten doen. „Maar dan is het vaak al te laat”, zegt Van Liere.

Wat is het nut van de wolf in de natuur?

In de natuur speelt de wolf een belangrijke rol bij het gezond houden van populaties prooidieren. Een wolf jaagt vooral op zieke en zwakke dieren en helpt daardoor de populaties van prooidieren gezond te houden.

De resten van een prooi vormen voedsel voor aaseters, zoals de raaf of de zeearend, maar ook allerlei insecten. Daarnaast kunnen ze een indirecte invloed hebben op bijvoorbeeld bosverjonging. De wolf zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er plaatselijk minder herten komen en helpt daardoor bosverjonging op gang.

Is de wolf gevaarlijk?

„De wolf is een roofdier, maar we hoeven er niet bang voor te zijn”, zegt Van Liere. „We hebben namelijk niet te maken met een wolf die een mens al als prooi ziet. Dat moeten ze nog leren van de ouders. Vooralsnog heeft de wolf een mens nog niet als prooi gezien.”

Dat is geruststellend nieuws. Wel is het belangrijk om alert te blijven op spelende wolven, benadrukt de bioloog. „Wolven vinden het leuk om ergens achteraan te rennen, of het nu gaat om een wegrennend of wegfietsend mens of kind. Dat vindt de wolf net zo leuk als een hond, die wel 10.000 keer achter een stok aan kan rennen.”

Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

Diederik van Liere verwacht dat de wolvenpopulatie nog verder toe zal nemen. Het is volgens de bioloog belangrijk dat we weten wat we moeten doen als we oog in oog staan met dit dier. „Eigenlijk zou je een dienst moeten hebben, die mensen meteen kunnen bellen zodra ze een wolf zien, zodat professionals of vrijwilligers kunnen uitrukken om de wolf te verjagen”, zegt Van Liere.

In Israël wordt dit bijvoorbeeld ook al gedaan met hyena’s. „Zo’n professionele dienst zouden we in Nederland ook moeten hebben. Het mes snijdt aan twee kanten: de wolf wordt verjaagd en heeft geleerd niet meer in de buurt van menen te komen. En mensen worden rustiger, omdat ze weten dat een wolf verjaagd kan worden.”

Aankijken en stilstaan

In plaats van de wolf proberen af te schikken met een elektrisch hekwerk, zou er meer moeten worden ingezet op voorlichting vanuit de overheid, meent Van Liere. Mensen die in de buurt wonen van een gebied waar wolven voorkomen, zouden moeten worden ingelicht over wat ze moeten doen als ze een wolf tegenkomen.

„Niet wegrennen is de meest belangrijke”, benadrukt de bioloog. „Sta stil, draai je naar de wolf toe en maak een hoog geluid. Dat is dierentaal voor: ik heb je in de gaten. Dat is relatief bedreigend voor een wolf die gaat twijfelen, omdat hij niet kan voorspellen wat je gaat doen.” De wolf vindt het niet leuk om zich bedreigd te voelen, en zal je niet verder benaderen. „De wolf zal dan uiteindelijk weglopen.”

Misvattingen

Er zijn nog veel misvattingen over de wolf, bijvoorbeeld dat hij alleen ’s nachts actief is of alleen voorkomt in grote natuurgebieden. „Dat is allang achterhaald”, zegt Van Liere. Cruciaal is dat we leren omgaan met het dier, die zich in de toekomst steeds vaker zal laten zien. „De overheid zou veel actiever moeten zijn met het organiseren van bijvoorbeeld workshops met bewegende beelden, waardoor mensen goed weten wat ze moeten doen en wat ze kunnen verwachten.”

„Voorlichting is primair aan wat er gebeuren moet”, benadrukt de wolvengedragsdeskundige nogmaals. „De wolf heeft op zich niet veel kwaads in de zin en ziet de mens niet als prooi.” Voor schapenhouders is het huidige beleid ook heel vervelend. „Zij zitten echt met de handen in het haar en dat begrijp ik heel goed. Een elektrisch hekwerk is echt niet handig, want een ervaren wolf probeert er voorbij te komen. Dat komt door het pure spelgedrag van het dier. Als iedereen ervoor zorgt dat ie weet wat ie moet doen als je een wolf tegenkomt, dan zou dat al heel veel problemen kunnen voorkomen.”

