Dit staat er in het regeerprogramma van kabinet-Schoof

Wat is kabinet-Schoof precies van plan in de komende regeerperiode? Dat is te lezen in het regeerprogramma dat het kabinet vandaag presenteert. Een aantal belangrijke punten uit dit programma.

Het regeerprogramma is een verdieping van het hoofdlijnenakkoord dat de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB eerder dit jaar na langdurige onderhandelingen overeenkwamen.

Het regeerprogramma van het kabinet

Het strengste asielbeleid ooit

Minister van Asiel en Migratie van Nederland Marjolein Faber spreekt op X van het ‘strengste asielbeleid ooit’.



Mensen voelen dagelijks de gevolgen van de asielcrisis. De kiezer heeft ons een duidelijke opdracht gegeven. Het roer moet om en de instroom moet direct omlaag. Daarom kom ik met het strengste asielbeleid ooit. Ik ga voor een veiliger Nederland.https://t.co/Cw4Y4pwTLl pic.twitter.com/Vcvx34XF5p — Marjolein Faber (@MinisterAenM) September 13, 2024

Een onderdeel hiervan is dat het nareisbeleid voor asielzoekers na het aanstaande uitroepen van een asielcrisis flink wordt beperkt. Zo kunnen meerderjarige kinderen niet meer naar Nederland komen als een familielid hier een vluchtelingenstatus heeft gekregen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal bij herhaalde asielaanvragen strenger toetsen op nieuwe feiten en omstandigheden. Ook kunnen asielzoekers die niet op zitting of op een afspraak komen, voortaan afgewezen worden.

Het kabinet gaat het noodrecht zo snel mogelijk activeren om de instroom van asielzoekers omlaag te krijgen. Daardoor kan Faber maatregelen in gang zetten die afwijken van de Vreemdelingenwet. Ze werkt ondertussen aan een asielcrisiswet die het strengere regime ook voor de lange duur moet regelen.

Alternatief natuurplan

Het kabinet wil dat vooral boeren gaan helpen bij het herstellen van de meest kwetsbare natuur in Nederland. Het zogeheten agrarisch natuurbeheer moet een belangrijke rol spelen in het herstellen van beschadigde natuur.

Hier is 500 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. De Rijksoverheid wil meer grip op de plekken waar als eerste gewerkt moet worden. Het gaat dan om kwetsbare Natura 2000-gebieden, veenweides en beekdalen. Later dit jaar komt hier meer duidelijkheid over.

Eerder werd al bekend dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied van tafel zou gaan. Er is geen geld meer voor, nadat aan de formatietafel 15 miljard euro uit het fonds werd gehaald voor andere doeleinden.

Geld voor gratis schoolmaaltijden

Het kabinet blijft ook de komende jaren geld vrijmaken voor gratis schoolmaaltijden. Die werden geïntroduceerd door het vorige kabinet en de nieuwe coalitie leek er aanvankelijk mee te willen stoppen. Maar in het regeerprogramma staat dat toch besloten is ermee door te gaan.

Eerder lekte al uit dat het kabinet op Prinsjesdag in ieder geval voor volgend jaar nog extra geld uittrekt voor schoolmaaltijden. Nu is duidelijk dat dit dus een blijvertje is. „Een basisvoorwaarde om je op school te kunnen ontwikkelen is een gevulde maag”, vindt het ministerie van Sociale Zaken.

Afhandeling toeslagenschandaal

Het kabinet wil voor het einde van 2027 alle gedupeerden van het toeslagenschandaal hebben gecompenseerd, inclusief de vergoeding van eventuele aanvullende schade. Volgend jaar moeten alle aanvragen zijn beoordeeld van de 68.000 ouders die zich als gedupeerden hebben gemeld. Daarna heeft het kabinet tot twee jaar nodig om ook alle bezwaarprocedures te behandelen.

De zogenoemde hersteloperatie heeft veel langer geduurd dan aanvankelijk gedacht en kost ook veel meer geld. In 2019 erkende het kabinet dat er onrechtmatig is gehandeld door de Belastingdienst en in datzelfde jaar adviseerde een commissie het kabinet al een schadevergoeding uit te keren aan gedupeerden.

Maar de afgelopen tijd is zelfs 2030 weleens als einddatum genoemd. Het kabinet houdt het nu dus op 2027. Inmiddels wordt door een deel van de ouders ook gebruikgemaakt van een veel ruimhartigere aanpak, waarvoor eerder dit jaar nog eens 2,3 miljard euro is toegevoegd aan het compensatiebudget.

Hogere btw op schoolboeken

Scholen krijgen het extra geld terug dat ze kwijt zijn door een hogere btw op schoolboeken. „Het kabinet wil ervoor zorgen dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs blijven investeren in verbeteren van lezen, schrijven en rekenen”, verklaart het ministerie van Onderwijs.

Het kabinet wil het middelbaar beroepsonderwijs ook tegemoetkomen. Zij krijgen een compensatie voor het verstrekken van leermiddelen voor basisvaardigheden voor studenten die jonger dan 18 zijn.

Het kabinet wil de btw op boeken verhogen van 9 procent naar 21 procent. Onder meer basisscholen, koepelorganisaties voor middelbare scholen en vakbonden hebben om een uitzondering gevraagd voor leermiddelen. Ze schatten dat de maatregel jaarlijks 60 miljoen euro meer kost.

Hogere belasting op langeafstandsvluchten

Het kabinet wil vanaf 2027 een hogere belasting invoeren op langeafstandsvluchten. Dat doet het kabinet vanwege de hogere CO2-uitstoot van dit soort vluchten.

Het moet de schatkist jaarlijks bijna 250 miljoen euro opleveren. Er zal gekeken worden hoe de belastingmaatregel uitpakt voor de hubfunctie van luchthaven Schiphol, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. Luchtvaartmaatschappij KLM sprak zich eerder uit tegen hogere vliegbelastingen.

