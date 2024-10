Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VI-studio in een deuk als Wilfred Genee Johan Derksen terugfluit om eerdere uitspraken: ‘Mooi hoe jij bijdraait’

Zangeres Glennis Grace kwam nogal in opspraak vanwege het Jumbo-incident. Gisteravond nam Johan Derksen in Vandaag Inside het voor haar op. Heel nobel, alleen was hij even vergeten dat hij eerder nogal typische Derksen-uitspraken over haar deed. Maar daar hielp Wilfred Genee hem aan herinneren.

Glennis Grace raakte twee jaar geleden in opspraak vanwege een incident in de Jumbo in Amsterdam. Ze zou het destijds hebben opgenomen voor haar zoon, waarna zij in de supermarkt fysiek en bedreigend werd tegen het personeel. Grace kreeg in oktober een taakstraf van 200 uur opgelegd.

Glennis Grace gecanceld

Tegelijkertijd werd Grace gecanceld, raakte ze een hoop vrienden en contacten kwijt en werden optredens afgezegd. Maar aankomende zondag treedt Grace weer op in AFAS Live in Amsterdam.

Een goede zaak volgens Derksen. „Dat meisje is zo onrechtvaardig behandeld. Die heeft zich natuurlijk schandalig gedragen, maar dat was haar moederinstinct en daar zijn de onderbuikgevoelens op hol geslagen. Toen heeft ze zich in die winkel asociaal gedragen. Maar ik vind dat geen reden om zo’n mens helemaal te cancelen en niet meer op te laten treden.”

Johan Derksen neem het op voor Grace

Ook de Ladies of Soul, waarmee Grace een zangformatie vormde samen met Berget Lewis, Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis en Candy Dulfer, namen afstand van Grace. Een schande volgens Derksen. „Dan krijg je het gelul, want ik heb het allemaal zelf meegemaakt, dat de schouwburgen, boekers en Ladies of Soul haar niet meer wilden hebben.”

Derksen vindt de nasleep die Grace kreeg buiten proportie. „Ze heeft zich asociaal gedragen, maar ze heeft toch geen moord gepleegd. Die heeft jaren niet op mogen treden omdat ze een keer iemand een draai om de oren heeft gegeven, omdat ze voor haar kind opkwam.”

Wilfred Genee herinnert aan eerdere uitspraken

Maar Wilfred Genee vindt de verdediging van Derksen toch ook opvallend. „Het is wel mooi hoe jij bijdraait, want zo was je er toen over.” Daarna volgen allerlei fragmenten van Derksen waarin hij zich zeer kritisch uitspreekt over Grace.

In het eerste fragment brult Derksen: „Who the fuck is Glennis Grace, die heeft nog nooit iets anders gedaan dan Whitney Houston nadoen.” Daarna klinkt in een ander fragment: „Als jij je kind een beetje kent, kun je ook even nadenken. Misschien heeft dat teringjong het er zelf wel naar gemaakt?”

Johan Derksen: ‘Ordinair viswijf’

Dan volgt weer een ander fragment: „Ze heeft zichzelf nog eens extra voor lul gezet. En heel Nederland slaat zich op de dijen van het leedvermaak als ze een draai om de oren krijgt van zo’n rechter. Er zijn toch een hele hoop zalen die zeggen: ‘Die gek halen we niet in huis’.

En weer in een andere uitzending sprak Derksen: „Het kwam erop neer dat ze daar met een knokploeg van een man of tien heengegaan is en de boel kort en klein geslagen heeft. Dan ben je gewoon een ordinair viswijf.”

VI-studio in een deuk

De VI-studio moet hard lachen om de fragmenten en dan kijkt iedereen natuurlijk naar Derksen. Die zegt: „Dat is ook zo. Dat jongetje schijnt ook een heel vervelend ‘aapie’ te zijn die zich daar regelmatig misdraagt. Maar als zo’n rel overgewaaid is, dan vind ik ook dat je die vrouw weer met rust moet laten en dat ze weer haar ding kan doen. Maar ja, ze heeft toen natuurlijk om die ellende gevraagd. Ik ontken niet dat ze zich misdragen heeft, maar dan hoef je niet uit de maatschappij verstoten te worden.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hahaha Johan draait snel. #vandaaginside — Robin van Wijlick (@robinvanwijlick) October 3, 2024



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo, wordt de snor even gepakt. #vandaaginside — Nelly Mich (@nepplaisanterie) October 3, 2024

