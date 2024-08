Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel spaarden Nederlanders in 2023

Wat een ander op zijn of haar spaarrekening heeft staan, vinden we maar wat interessant. Maar hoe je aan dat bedrag komt is eveneens belangrijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers die je wil weten: zoveel konden Nederlanders in 2023 sparen.

Waar de één net de eindjes aan elkaar kan knopen en dus niks spaart, schrijft de ander elke maand 500 euro bij op zijn of haar spaarrekening. Metro sprak onlangs Daan, die een tijdlang zelfs 1500 euro per maand kon sparen.

Nederlanders konden 2895 euro sparen in 2023

In totaal spaarden Nederlanders in 2023 52 miljard euro. Dat komt per huishouden uit op 2895 euro. Dit hoeft echter niet op een spaarrekening te belanden, maar zijn volgens het CBS ‘vrije besparingen’. Simpel gezegd is dat het deel van het bruto beschikbaar inkomen waarover huishoudens vrij kunnen beschikken. Dat is dus het geld dat niet opgaat aan huur, vaste lasten of boodschappen.

Die 2895 euro per jaar komt per maand neer op 241,25 euro per maand. Dat is dus het gemiddelde bedrag dat Nederlandse huishoudens per maand overhielden in 2023. In 2022 ging het om 2606 euro per jaar, 289 euro minder. Maar er was uiteraard ook sprake van inflatie, en als je die correctie toepast, ging het om een stijging van ‘maar’ 100 euro.

In 2020 en 2021 was het bedrag juist een stuk hoger dan in 2023: respectievelijk 4131 en 3777 euro per huishouden, per jaar.

Het bruto beschikbaar inkomen in 2023

Naast de gemiddelde besparingen, weet het CBS ook wat het bruto beschikbaar inkomen per inwoner is. In 2023 was dat gemiddeld 29.000 euro. Het beschikbaar inkomen verwijst naar het geld dat je te besteden hebt na aftrek van belastingen, plus uitkeringen.

Wel zijn huishoudens in Nederlanders in 2023 nieuwe schulden aangegaan, voor 800 euro. Dat valt echter nog mee, want dat is 1600 euro lager dan de schulden die in 2022 werden aangegaan.

