Jack van Gelder in De Oranjezomer over Dolf Jansen: ‘Laat hem lekker vliegen, maar…’

Vliegen en Dolf Jansen… dat roept al langere tijd nogal wat op. Talkshow De Oranjezomer op SBS6 ging gisteravond weer eens op het onderwerp in. En dan vooral Jack van Gelder: „Principes gelden tot aan de voordeur.”

„Dolf Jansen is lekker gaan vliegen, hoppakee, naar Indonesië geloof ik. Op vakantie, dat is toch leuk voor die man?”, gooit presentatrice Hélène Hendriks even de uitzending in. Zij doelt op een reis, inderdaad naar Indonesië, die de cabaretier maakt met zijn partner, antropoloog Jitske Kramer. Laatstgenoemde kreeg deze week net als Dolf Jansen een torenhoge berg online ellende over zich heen.

Zorgen om het klimaat en vliegen

De twee reizigers maken zich zorgen om het klimaat en moeder aarde. Mensen die onder hun filmpjes reageren, gaan echter helemaal los. Zij vinden dat het duo Jansen-Kramer in het Amsterdamse Bos of op het strand van Zandvoort moet gaan zitten.

Kramer besloot na alle kritiek op X te melden wat zij daarvan vindt, met een foto van de stromende regen in Indonesië erbij.



Pesten, treiteren, schelden, kleineren, mijn woorden verdraaien… Dat pik ik van mensen in het gewone leven niet, dus ook niet online. Iedereen die op normale toon met mij in gesprek gaat of andere mening heeft: welkom. De rest die puur wil jennen vanaf nu: #block #doei! pic.twitter.com/ZdopS7XGUm — Jitske Kramer (@jitskekramer) August 6, 2024

Jack van Gelder over reiziger Dolf Jansen

Het is niet voor het eerst dat er ‘discussie’ is over het vlieggedrag van Jansen. Dat was in coronatijd ook het geval. Hij kreeg toen van De Telegraaf de vraag waarom hij ‘steeds naar zijn tweede huis in Ierland vloog‘, iets wat hij overigens bestreed.

Vaste tafelgast Jack van Gelder wil er in De Oranjezomer iets over zeggen: „Het is heel leuk voor die man. Maar hij is niet de enige die zich uit over het klimaat en zegt ‘we moeten dit niet en we moeten dat niet’. Dat is het leuke van een heleboel mensen, dat ze inconsequent kunnen zijn. Dolf heeft geld overgemaakt, ter ondersteuning om het klimaat te beheersen. Laat hem lekker gaan.”

Jack van Gelder komt vervolgens met een gevalletje ‘ik ken Dolf Jansen’. „Een ontzettend aardige gozer. Ik zie hem zo nu en dan in de sportschool. We zitten altijd aan andere apparaten, dat is duidelijk te zien…” Terug naar het onderwerp, klimaat en ver reizen: „We hebben een totaal andere politieke instelling. Ik begrijp alleen niet dat als hij het doet… laat hij het dan doen op een manier dat hij het niet laat zien. Maar hij laat nu zien van ‘ik ben nu in Indonesië dit en nu in Indonesië dat’. Laat de man lekker gaan. Maar het blijkt dus dat principes voor een heleboel mensen, en dat is helemaal geen verwijt maar een gegeven, tot aan de voordeur gelden.”

Ondertussen kwam de cabaretier op Instagram gisteren met Indonesië, aflevering 11:



Is het bewust?

Politiek verslaggever Sam Hagens is ook in de studio aanwezig en zegt over Dolf Jansen: „Volgens mij doet ie het er ook een beetje om. Op Twitter zie ik mensen… die worden hier echt wóedend om. Maar zeg gaan gewoon door.”

Jack van Gelder: „Nogmaals, ik vind het een hele leuke gozer. Maar dit roept discussie op.” Jan-Joost van Gangelen moet van Hélène Hendriks vervolgens zeggen of hij last heeft van vliegschaamte. De sportjournalist zegt „wel een beetje”, omdat zijn vrouw veel met het klimaat bezig is. „Ik denk er wel veel over na.” Hélène Hendriks, terwijl het studiopubliek van De Oranjezomer in een deuk ligt: „Nou, dat zal helpen!”

Omdat het over ‘ver weg’ gaat in dit artikel: Gerard Joling was van de partij om het nummer Mexico te zingen.

De Oranjezomer terugzien kan via Kijk.nl.

