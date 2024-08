Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers knappen, net als Mirjam, af op ‘alfamannetje’ Marcel: ‘Wat een haantjesgedrag’

B&B Vol Liefde-kandidaat Marcel probeert Mirjam in Zuid-Afrika in te palmen met een heuse sushi-date. Maar daar blijkt al snel dat Marcel te veel over zichzelf praat en vergeet credits te geven aan anderen. Mirjam haakt overduidelijk af op zijn ‘haantjes- en alfamannetjes’-gedrag. Net als kijkers.

Ook dit seizoen gebeurt er weer genoeg vermakelijks in B&B Vol Liefde. En als er iets gebeurt, dan is Metro er als de kippen bij om daarover te schrijven. Bijvoorbeeld toen Joop nogal jaloers en een slechte verliezer bleek en Iris haar eerlijke en pikante verlangens uitsprak. De spraakmakende kandidaat Malgosia belandde in een ‘catfight’ met concurrent Joyce en deed later bij haar vertrek op de valreep nog een pikante onthulling over haar en Albert.

Gedrag Marcel valt op bij B&B Vol Liefde-kijkers

Op de Franse camping van Thijz blijken hij en Mariël niet geschikt voor elkaar. Thijz besluit dat Mariël mag vertrekken en daar heeft zij best wel een beetje moeite mee. Bij Robert Jan in Schotland strijden Margreet en Els nog steeds om zijn hart. Al vindt Els het wel lastig om Robert Jan te delen met de amicale Margreet. En bij Iris in Griekenland arriveert Karel in haar B&B. En dat terwijl zij en Jan inmiddels steeds meer naar elkaar toe groeien.

Maar kijkers raakten vooral niet uitgepraat over het tafereel in Zuid-Afrika. Daar sprak ex-marinier en visser Marcel de afgelopen tijd bij logde-houder Mirjam voornamelijk over zichzelf en zijn fascinatie voor vissen. En Mirjam valt daarover. „Hij weet niks van me”, vertelt ze en ze hoopt dat het tij keert.

Marcel broedt tegelijkertijd op een geheime verrassing. Hij organiseert namelijk een sushi-date voor Mirjam, die is bedoeld om zich van zijn romantische kant te laten zien. Hij vraagt de hulp van kok Thapsie om de sushi te bereiden. En Thapsie kan het niet laten om tegen Marcel te zeggen dat hij meer aan Mirjam moet vragen en interesse in haar moet tonen.

Maar volgens Marcel praat hij helemaal niet alleen maar over zichzelf. „Die ervaring deel ik niet. Ik denk dat het 50/50 is. Van beide kanten over gespreksstof.” Thapsie oppert nog een aantal gespreksonderwerpen voor Marcel, maar hij lijkt zich niet echt aangesproken te voelen.

B&B Vol Liefde-Marcel op de praatstoel

Uiteindelijk wordt Mirjam verrast met het plan van Marcel en daar lijkt ze best blij mee te zijn. Maar Marcel zit al vrij snel op de praatstoel. Hij vertelt hoe hij de sushi helemaal zelf gemaakt heeft en hoeveel werk het allemaal was. Maar hij vergeet even te vermelden dat ook Thapsie hem geholpen heeft. En daarna somt de ex-marinier op wat hij allemaal kookt en hoe hij dat dan bereidt.

„Het begint leuk, maar ik merk al snel dat het heel lang over de sushi gaat. Dat is een aanknopingspunt, maar het zou mij verder een worst wezen wat we gegeten hadden. En dan…”, zegt Mirjam voor de camera over haar date. Als Marcel later aankaart dat hij van schilderen houdt, hoopt Mirjam dat hij daarover terugvraagt. Zij houdt daar immers ook van. Maar die hoop vervaagt snel als Marcel het opnieuw alleen over zijn eigen hobby’s heeft.

Afgunst om nieuwe concurrent Rick

En dan arriveert ook een nieuwe concurrent, namelijk de Nederlandse muzikant Rick die al jaren in Nieuw-Zeeland woont. En ook daarop reageert Marcel wat onhandig. Marcel begrijpt namelijk niet gelijk dat Rick ook een B&B Vol Liefde-kandidaat is. Als Rick aanschuift, op verzoek van Mirjam, zegt Marcel tegen hem dat hij mee kan eten. Maar als Marcel later voor de camera verschijnt, praat hij minder uitnodigend over de muzikant. „Hij kwam heel onzeker over. En gelijk al Mirjam helemaal omhelzen alsof ze gisteren nog hand in hand op de markt hebben gelopen. Voor mij werkt dat niet.”

Marcel is overduidelijk teleurgesteld door de komst van Rick. Maar als ze met z’n drietjes aan tafel zitten, opent Marcel het vragenvuur richting Rick. „Ik zit echt met verbazing in mijn stoel en denk: ‘Oké, dus Marcel vraagt wel heel veel dingen. Alleen niet aan mij'”, aldus Mirjam. En ze noemt op dat Marcel een hele overheersende houding richting Rick aannam. En ook dat staat haar niet aan.

Marcel noemt nog even op dat hij het raar vindt dat Rick van ‘zijn sushi’ zit te eten. „Dan denk ik: ‘Blijf daar lekker van af man’. Die sushi is voor mijn dushi en niet voor Crocodile Dundee.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien moet je iemand niet iets te eten aanbieden als je vervolgens liever niet hebt dat iemand eraan zit, Marcel… 😂😅😂#benbvolliefde pic.twitter.com/ACzIj3Ezoo — Daan (@Daan_Danado) August 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sushi, sushi, ik, ik, sushi… blablabla Het begin met het “aanzoek” was oké en het had romantisch kunnen worden, mits Marcel naar Thapsie had geluisterd! Ook niet fair om Thapsie geen credits te geven voor haar aandeel in de verrassing. Gemiste kans! #benbvolliefde pic.twitter.com/4yhggm4Owx — !n§r!d (@inkyopdrift) August 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marcel praat vooral over zichzelf en herhaald alles 30x… Tja. Gaat 'm niet worden joh.. #benbvolliefde pic.twitter.com/eXRHqD9qFw — Pauline (@pauletta69) August 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo!

Recht voor z'n raap, chapeau.

Praat eens wat minder over jezelf En natuurlijk ziet hij dat niet zo… 🤦#benbvolliefde pic.twitter.com/bP8ei0RmDi — @Monica ♡ 𝑀𝒾𝓁❀𝓇𝒹 (@MvanMonica) August 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, Marcel heeft echt alles zelf gedaan. Behalve dan alles wat Thapsie heeft gedaan. Marcel is een jokkebrok!#benbvolliefde pic.twitter.com/x64X5jBNik — 𝗝𝗲𝗻𝗻𝗲𝗽𝗲𝗻 (@jenzand) August 8, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marcel die Rick het hemd van het lijf vraagt. Vervolgens heel neerbuigend en denigrerend over “de nieuwe” praat en wel even laat zien dat hij het alfa mannetje is. Wat een ontzettend naar haantjes gedrag. #benbvolliefde — Marianne R.🌞🐾Ook Blue Sky @marianner.bsky.social (@montflor) August 8, 2024

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

Reacties