De Spaarrekening van Daan (24): ‘Ik heb 49.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 24-jarige Daan, die graag een huis zou kopen, maar de woningmarkt zit niet mee.

Beroep: engineer

Netto maandinkomen: WW-uitkering, laatst verdiende salaris 2900 euro

Woonsituatie: thuiswonend

In september start Daan met zijn nieuwe baan als PNA engineer. In 2022 rondde hij zijn hbo-studie mechanical engineering af. Hij werkte bij een bedrijf waar hij eerder stage liep en ging aan de slag als field operator.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment heb ik zo’n 56.000 euro. Er staat ongeveer 49.000 euro op de spaarrekening en dan zo’n 7000 euro in aandelen.

Daartegenover staat wel een studieschuld van 16.300 euro. Netto hou ik dus een buffer van zo’n 40.000 euro over. Mijn studieschuld laat ik momenteel bewust staan, want het lukt nu toch niet om een huis te kopen. Bovendien is de rente op mijn studieschuld voorlopig lager dan de rente op mijn spaarrekening, dus dat is gunstig.”

Hoe komt het dat je alles bijhoudt?

„Ik houd van getalletjes. Ik wil dingen graag helder op papier hebben staan. Dat geeft mij financiële motivatie. Mensen om mij heen zeggen weleens dat ik ben gefixeerd ben op geld. Misschien is dat wel zo, maar voor mij is het een grote motivator.

Je kunt nu geen huis kopen, hoe komt dat?

„Toen ik in 2017 ging studeren, had ik verwacht dat ik nu wel een huis zou hebben. Maar alles zit tegen. Ik wil een thuis waar ik mijn ding kan doen, het liefst met een schuurtje erbij voor hobby’s. Ik had verwacht dat dat al zou zijn gelukt, maar in de praktijk ziet het er anders uit. Ik heb geen vast contract, ik heb een studieschuld en de situatie op de woningmarkt is drastisch veranderd.”

Hoe is het om nog thuis te wonen?

„Ja, niet best. Eigenlijk moet ik dat natuurlijk niet hebben. Daarom ben ik ook weinig thuis. Ik doe veel mijn eigen ding en ik ben ook veel bij mijn vriendin. Zij heeft dezelfde situatie en woont ook nog bij haar ouders. Het liefst wil zij ook een eigen plek. Maar we vinden het te vroeg om samen een huis te kopen, alleen lukt het niet en huren willen we absoluut niet.

We vinden het te vroeg om samen een huis te kopen.

Ik weiger om de hypotheek van een ander te betalen. Het voelt sowieso al alsof onze generatie de rekening betaalt van de fiscale voordelen van de vorige generatie. Een generatie voor ons heeft makkelijk kunnen investeren. Er zijn genoeg mensen van 40 tot 60 jaar met drie huizen. Zij hebben dat kunnen kopen in een andere tijd.

Voor mij is het wachten tot het tij keert. Daarom ben ik ook altijd druk met eigen plannen, dingen ontwikkelen. Zo hoop ik dat ik wellicht later dingen kan verkopen. Ik ontwikkel van alles en print dat dan bijvoorbeeld met mijn 3D-printer. Wellicht levert het me later wat op.”

Hoe heb je het geld gespaard dat je hebt?

„Totdat ik de relatie met mijn vorige vriendin aanging, heb ik nooit heel veel geld uitgegeven. Daarna ben ik meer geld gaan uitgeven aan leuke dingen zoals terrasjes pakken. Met mijn huidige vriendin doe ik dat ook. En ik let altijd wel op geld. Ik geef weinig geld uit aan kleding, 15 euro voor een shirt vind ik eigenlijk al veel. Broeken gaan drie jaar mee. Met alles wat ik doe ben ik wel met geld bezig.

15 euro voor een shirt vind ik eigenlijk al veel.

Kijk, ik heb altijd een Samsung telefoon gehad. Dat is dan een ding van 400 euro. Maar nu heb ik een Motorola. Waarom zou ik 400 euro aan een telefoon uitgeven als een telefoon van 160 euro ook goed genoeg is? Dat is me het geld niet waard.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Extreem goed. Ik kan op dit moment mijn vrijheid behouden in alle opzichten. Ik ga straks vier dagen werken voor een goed salaris. Ik zit nog nergens aan vast en heb tijd voor leuke dingen. Mijn vriendin is ook op vrijdagen vrij, dus dat is mooi.

Daarnaast heb ik dan genoeg tijd voor hobby’s. Ik stond net in de boulderhal en ik houd van autorijden. Ik heb een Volvo C30. Rijden is een dure hobby, maar wel een groot deel van mijn leven. En ik ga lekker met mijn vriendin op pad, soms met hond, soms zonder. En dingen ontwikkelen zie ik ook als een hobby.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Met mijn vorige salaris zo’n 1500 euro per maand.”

Waar geef je de rest aan uit?

„De auto kost zo’n 300 euro per maand. Dat is best duur. En er gaat 200 euro naar boodschappen. Dan nog 300 of 400 euro naar leuke dingen, de zorgverzekering, dat soort dingen.

Wat is je beste financiële tip?

„Ga niet voor te weinig geld aan het werk. Als jij denkt: ik weet wat ik aan het doen ben, dan ben je iets goed aan het doen. Weet je waard bent en ga niet voor minder werken.”

