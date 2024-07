Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze banen zijn veelgevraagd en dit salaris krijg je

De arbeidsmarkt is minder krap dan een jaar geleden. Toch staan er nog altijd meer vacatures open dan er werknemers beschikbaar zijn. Het gevolg? Een aantal veelgevraagde banen. Maar voor welke goedbetaalde functies worden de meeste krachten gezocht en welk salaris staat daartegenover?

De spanning op de arbeidsmarkt is in de eerste maanden van 2024 iets afgenomen. In het eerste kwartaal stonden er 110 vacatures open tegenover iedere 100 werklozen. Aan de start van 2023 waren dat nog 121 vacatures tegenover 100 werklozen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks de afnemende krapte zijn er al sinds 2021 meer openstaande vacatures dan er werklozen zijn.

Baankansen op de huidige arbeidsmarkt

Overweeg jij om je dit jaar te laten omscholen? Vacaturebank Indeed deed onderzoek naar de top 10 banen met de hoogste salarissen én de beste baankansen. Dan weet je in ieder geval zeker dat je een relatief hoge baangarantie hebt op het moment dat je besluit een nieuw carrièrepad te bewandelen.

Positie Functie Bruto jaarsalaris Functieomschrijving 1. Manager Accountancy 72.000 euro Beheer van financiën en rapportage 2. Belastingadviseur 60.000 euro Fiscaal advies en optimalisatie 3. Intercedent 99.000 euro Verbindt kandidaten met vacatures 4. Projectleider 68.000 euro Beheert en leidt projecten 5. Engineer 63.000 euro Ontwerpt en verbetert technische systemen 6. Senior Recruiter 99.000 euro Aantrekken van hooggekwalificeerd personeel 7. Commissioning Engineer 84.000 euro Installatie en werking van systemen 8. Auditor 62.000 euro Controle van financiële overzichten 9. DevOps Engineer 72.000 euro Optimaliseert samenwerking tussen teams 10. Senior Java Developer 81.000 euro Ontwikkelt en onderhoudt software Bron: Indeed

In bovenstaande tabel vind je een overzicht van de best betaalde banen met de hoogste baangarantie. Daarnaast vind je een indicatie van het bruto jaarsalaris (dit zijn indicatieve cijfers, in de praktijk kunnen salarissen altijd afwijken). In het onderzoek van Indeed is gekeken naar het gemiddelde salaris dat bij de functie hoort en de mate van interesse in de functie.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Kansrijk omscholen

„Door omscholing ontwikkel je de juiste vaardigheden en kwalificaties. Die kunnen professionals enerzijds helpen met het oplossen van een groot personeelstekort. Anderzijds profiteer je bij omscholing van een aantrekkelijk salaris als je een functie uit de top 10 kiest”, vertelt Stan Snijders, managing director Indeed Benelux.

Zit jij gebakken in je huidige functie, maar ben je op zoek naar een extra baan? Via onderstaand artikel lees je meer over de meest gevraagde bijbanen van het moment.

Reacties