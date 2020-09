Carrièreswitch, maar nog geen idee welke kant op? Zo pak je dat aan

Al een tijdje knaagt er iets. Misschien ben je niet echt meer tevreden met je baan, ga je er zelfs met tegenzin heen of ben je bang dat je door corona je baan verliest. Wat je reden ook is, je zou liever wat anders doen. Maar ja, wat wil je dan wél? Daar ben je ook nog niet achter. Dus stel je die carrièreswitch maar uit en blijf je op een plek zitten waar je eigenlijk weg wilt.

Met dit stappenplan blijf je de keuze niet langer meer voor je uitschuiven.

Leer jezelf beter kennen

Om erachter te komen welke baan beter bij je zou passen, is het verstandig je eigenschappen en vaardigheden precies in kaart te brengen. Dit doe je onder andere door het er met de mensen die het dichtst bij je staan over te hebben. Zij kennen je soms nog beter dan jij jezelf kent. Vraag ze eens welke baan zij denken dat bij jou past, en misschien hoor je wel antwoorden waar je nog niet eerder aan gedacht hebt.

Daarnaast zijn er op het internet tal van testen te vinden die je helpen jezelf beter te leren kennen en die carrièreswitch te maken. Doe een aantal beroepskeuzetesten en persoonlijkheidstesten om hopelijk zo een beter beeld te krijgen van wat je wil en waar je goed in bent.

Doe onderzoek naar het aanbod

Rondsnuffelen in het enorme aanbod aan opleidingen en trainingen is ook een goede manier om erachter te komen welke kant je misschien op zou willen. Maar ja, waar begin je? Al die informatie op internet kan nogal overweldigend zijn. De grootste opleiders van Nederland (o.a. NCOI, LOI en NTI) hebben de krachten daarom gebundeld voor Opleding.nl, een nieuw platform.

Hiermee geef je in een aantal stappen je wensen door (welk vakgebied, welk niveau, overdag of avond etc.) en krijg je een overzicht te zien van opleidingen en trainingen die bij jouw wensen aansluiten.

Doe onderzoek naar de baan

Heb je een opleiding gevonden waarvan je blij wordt? Ga in je netwerk en op LinkedIn op zoek naar mensen die de baan uitoefenen, voordat je je daadwerkelijk die carrièreswitch maakt. Een dag meelopen zou helemaal top zijn, maar een (virtueel) kopje koffie met iemand die al je vragen kan beantwoorden, is ook al voldoende. Vraag ook echt naar de negatieve kanten van de baan. Geen enkele baan zal namelijk altijd maar leuk zijn. Aan de hand van de antwoorden kan je inschatten of dit daadwerkelijk dé baan zal zijn voor je.

Denk aan je financiën

Een goede financiële buffer hebben, is altijd al verstandig. Maar helemaal als je besluit een carrièreswitch te maken. Je inkomen zal in het begin misschien lager zijn dan nu, omdat je weer opnieuw begint. Denk er ook over na dat je tijdens de coronacrisis misschien niet meteen aan een baan komt. Reken daarom uit hoeveel geld je nodig hebt om jezelf in levensonderhoud te kunnen blijven voorzien voor een aantal maanden en zorg dat je dat bedrag bij elkaar hebt gespaard en bespaard.

Hak de knoop door

Beslissen wat je met de rest van je leven wil doen is een overweldigende beslissing. Eén die ook niet makkelijk te maken is en waardoor het moeilijk is om die knoop echt door te hakken. Hopelijk wordt het door bovenstaande stappen makkelijker om een keuze te maken.

De realisatie dat geen enkele keuze definitief is, kan je helpen om de druk van de ketel te halen. Ja, weer een carrièreswitch of nieuwe baan zal stress, tijd en misschien ook weer geld kosten, maar het is niet onmogelijk. Deze gedachte zal helpen die knoop door te hakken. Het betekent namelijk dat het niet erg is als je er niet achter bent gekomen wat je passie of droombaan is. Als je daar op gaat zitten wachten, blijf je namelijk te lang bij de plek waar je het eigenlijk niet naar je zin hebt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

