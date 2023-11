Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je de zoektocht naar een droombaan beter (niet) kunt staken

Veel vrijheid, een lekker salaris, zingeving en ook nog leuke collega’s: soms lijkt het alsof iedereen een droombaan heeft gevonden, behalve jij. Maar is die droombaan eigenlijk wel zo belangrijk? We vragen het in Metro‘s podcast De Werkvloer aan psycholoog en schrijver Sabine Klaver.

Ook deze week doen we dat weer aan de hand van een stelling, namelijk: je droombaan vinden is een voorwaarde voor geluk.

Op gesprek bij de psycholoog

Wat denkt Klaver daarvan? Ze heeft haar eigen podcast, deelt online dagelijks haar inzichten en bracht onlangs haar eerste boek uit: Ik voel me zo. Klaver is expert als het gaat om emoties van jonge mensen én maakt mentale gezondheid bespreekbaar.

Eén ding maakt Klaver direct duidelijk: je droombaan vinden is geen voorwaarde voor geluk. „Het kan natuurlijk wel helpen. Maar er zijn veel meer dingen die bijdragen aan een geluksgevoel”, legt ze uit. Mensen die hun baan prima vinden, maar niet fantastisch, kunnen ook heel veel zingeving halen uit andere zaken.



Bestaat een droombaan?

De vraag is of het wel haalbaar is om die droombaan te vinden, vervolgt Klaver. „Als iedereen z’n droombaan zou vervullen, zou er heel veel werk niet worden uitgevoerd.” Het is juist vrij uitzonderlijk als je je droombaan vervult.

Dat betekent niet dat je het niet naar je zin mag hebben op je werk, vult Klaver aan. „Je hoeft je werk niet iedere dag geweldig te vinden en daar vol plezier naartoe te gaan, maar je moet het ook niet vreselijk vinden en daar elke dag met tegenzin naartoe gaan.”

Een belangrijk advies om in de oren te knopen: „Niet alles kun je uit je werk halen. Overal 100 procent op scoren, dat is bijna voor niemand haalbaar.”

Benieuwd hoe je de ideale balans vindt? Je hoort het in de nieuwst aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

