Dick Schoof bij Humberto in Parijs: ‘Is het niet hypocriet om ook de shine te pakken?’

Dick Schoof ‘schoof’ als premier van Nederland gisteravond voor het eerst aan in een talkshow op tv. Humberto Tan had in Humberto à Paris in café Charbon in de Franse hoofdstad de eer. Maar, wilde Tan van de minister-president ook weten, is het niet wat hypocriet dat Schoof tegenover hem zit?

Dick Schoof is naar Parijs afgereisd om de Nederlandse sporters te supporten. Sporters die het voortreffelijk doen, aangezien het voor ons land de succesvolste Zomerspelen uit de geschiedenis zijn. Maar ook maakte hij dus tijd voor Humberto à Paris. Of hij dat nog spannend vond, of appeltje eitje, wil Humberto Tan weten. Dick Schoof met een lach: „Het is altijd spannend, ik moet me een beetje voorbereiden, want het blijven serieuze gesprekken. Maar ik verheug me er ook op.”

Over sporten kan Dick Schoof overigens best meepraten. Hij was een roeier in zijn studententijd, heeft inmiddels achttien marathons gelopen en een negentiende komt eraan. „Een van de mooiste columns die ik gezien heb, ging over dat ik als 67-jarige het goede voorbeeld geef door nog steeds te werken én te sporten. Mooi dat ik op die manier een voorbeeld kan zijn.”



Zometeen schuif ik in Café Charbon aan bij @HumbertoTan in Humberto à Paris om onder meer te praten over de topprestaties van al die fantastische atleten van @TeamNLtweets in de afgelopen twee weken. Vanaf 21.45 uur live te zien op RTL4. — Dick Schoof (@MinPres) August 10, 2024

Veel (zure) reacties op Dick Schoof bij Humberto

Op X gaf de partijloze premier gisteravond aan dat hij in Humberto à Paris zou aanschuiven. Het platform veranderde, nog voor hij nog maar een woord had gesproken, direct weer in een azijn-festijn: Dick Schoof kreeg de volle laag omdat hij hypocriet zou zijn en het nieuwe kabinet door bezuinigingen de sport kapot zou gaan maken.

Dat is overigens wel een gevoel dat in Nederland leeft. Dus ook Humberto Tan wilde weten hoe dat zit. Maar goed, die zat tegenover hem en zo kon Dick Schoof tenminste reageren. „Nederland is in veel sporten de beste”, zegt Tan, „maar de vraag is natuurlijk of dit zo blijft. Als u hier bent: is het niet hypocriet om aan de ene kant bezuinigingen in de sport bijna af te kondigen en aan de andere kant de shine te pakken?”

‘Het geld is minder dan de afgelopen jaren’

Op dat woordje ‘bijna’ kan Dick Schoof ingaan, want de premier bestrijdt dat de bezuinigingen in de sport al zijn afgehamerd. „We hebben geen bezuinigingen op de sport aangekondigd hè? We hebben een aantal algemene maatregelen aangekondigd, die mogelijk ook effect kunnen hebben op de sport. Waarvan het nog erg onduidelijk is wat dat is. Maar ik heb de staatssecretaris ook horen zeggen dat hij goed kijkt hoe hij dat kán invullen en hoe dat moet worden ingevuld. Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat we daar uit kunnen komen.”

Al genieten we nu met z’n allen van de sport en de Olympische Spelen, Dick Schoof wil ook zeggen wat er aan de hand is: „De budgettaire ruimte, het geld voor het kabinet, is gewoon minder dan de afgelopen jaren. We kunnen geen onverantwoorde financiële risico’s nemen, juist ook voor de huidige jeugd, de huidige kinderen. We moeten toekomstbestendig onze begroting op orde houden en dan moeten we keuzes maken. Maar we zullen ons best doen om ook heel goed naar die sport te kijken. Om te kijken of dat echt nodig is, of dat we het anders kunnen doen.”



Premier Dick Schoof (@MinPres) is groot fan van de Olympische Spelen. Als fanatiek hardloper is Sifan Hassan zelfs een voorbeeld voor hem. Maar is het bijwonen van deze Olympische Spelen niet wat hypocriet wanneer het kabinet wil bezuinigen op de sport? #HUMBERTO vraagt het hem. pic.twitter.com/R9W1x9NxAr — RTL Talkshow (@rtltalkshow) August 10, 2024

Dick Schoof vindt sport ‘ook belangrijk’

Dat sport belangrijk is voor de gezondheid en mensen verbindt, dat weet Dick Schoof natuurlijk wel. Maar hij heeft geen bodemloze put, terwijl het NOC*NSF, het overkoepelend sportorgaan in ons land, 20 miljoen euro extra wil. Schoof: „Die willen nog meer. Dat snap ik, vanuit je ambitie. Ze gebruiken het momentum van de Olympische Spelen, dat begrijp ik allemaal. Maar we moeten heel veel keuzes maken in het kabinet in het belang van Nederland. We zullen die ten aanzien van de sport heel zorgvuldig wegen, want sport is ook belangrijk.”

Verderop in de uitzending zat Dick Schoof tussen de gouden hockeydames en maakte hij met Karolien Florijn (ook goud) zelfs een afspraak om samen te gaan roeien. Van Humberto Tan mocht hij nog zijn eerste veertig dagen als premier samenvatten. Daar had Schoof maar één woord voor nodig: „Hectisch.”

Humberto à Paris kun je terugkijken via Videoland.

