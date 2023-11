Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik ga scheiden?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Anna: „Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik ga scheiden?”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Onlangs hebben mijn man en ik besloten om te gaan scheiden. We zijn nu zo’n 12 jaar samen en hebben een zoon van 10 en een dochter van 8 jaar. We hebben er alles aan gedaan om voor de kinderen nog samen verder te gaan. Inclusief therapie, maar de koek is echt op. Wij hebben er allebei vrede mee, maar ik heb geen idee hoe we dit aan de kinderen moeten vertellen. Heb jij tips?

Anna”

Het antwoord

„Hai Anna,

Het is natuurlijk heel moeilijk om je kinderen te vertellen dat jullie gaan scheiden. Dat is logisch. Het klinkt wel alsof jij en je partner op goede voet staan met elkaar en dan is het zeker fijn om het samen aan jullie kinderen te vertellen. Als jullie het samen vertellen, is het direct duidelijk dat het een beslissing van jullie allebei is en dat jullie geen ruzie hebben.

Kies verder een rustig moment en vertel dit heftige nieuws nooit vlak voordat ze gaan slapen of naar school gaan. Doe het bijvoorbeeld in het weekend rond de middag, zodat er altijd ruimte blijft om vragen te stellen en te beantwoorden.

Vertel in duidelijke taal waaróm jullie uit elkaar gaan, hou daarbij rekening met de leeftijd van je kinderen. Zeg bijvoorbeeld dat jullie niet meer verliefd zijn. Vertel ook zeker dat de scheiding niet de schuld is van je kinderen. Zorg ervoor dat ze weten dat jullie altijd hun ouders blijven en allebei veel van hen houden en dit ook altijd zullen blijven doen.

Hoe je kinderen zullen reageren, weet je niet van te voren. Maar wat de reactie ook is, toon daar begrip voor. Blijf zelf rustig en probeer je kinderen zo goed mogelijk te steunen. Houd in de periode daarna de gezinsgewoontes zoveel mogelijk in stand, zoals bedtijden of rituelen rondom het eten. Er verandert immers al zoveel en dit zorgt voor een gevoel van zekerheid en veiligheid.

Sterkte!”

